خطوة جديدة من الأهلي المصري لضم الجزائري زين الدين بلعيد
يتجه النادي الأهلي المصري لاتخاذ خطوة جديدة تجاه التعاقد مع زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، بالموسم الجديد.
بلعيد يرتبط بعقد ممتد مع اتحاد العاصمة، حتى صيف 2026، إلا أن مفاوضات الأهلي وصلت لمراحل متقدمة.
وجاء الدولي الجزائري على رأس أفضل العناصر أصحاب الخبرات والذي يمكنه تعزيز قوى الأهلي الدفاعية، بعد ظهوره المميز في أكثر من مباراة هذا الموسم، لعل أبرزها مواجهة فريقه أمام الفريق الأحمر، في كأس السوبر الأفريقي.
ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن النادي الأهلي يتجه لتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد، لضمه في الميركاتو المقبل.
وتابع التقرير: "الأهلي أنهى كل الاتفاقات مع بلعيد، ولكن لم يتم توقيع العقود حتى هذه اللحظة، وخلال ساعات سوف يتم إنهاء كافة الاتفاقات والتوقيع الرسمي".
ويبلغ بلعيد من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المدافع.
وخاض بلعيد الموسم الماضي مع اتحاد العاصمة 32 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف.
وأضاف التقرير: "كما أن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، يرغب في ضم 3 مدافعين على الأقل، خاصةً مع احتمالية رحيل محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الحالي، للاحتراف الخارجي في الموسم الجديد".
من ناحية أخرى، أنهى النادي الأهلي كل الاتفاقات مع يوسف أيمن، مدافع الدحيل القطري، للحصول على خدماته.
وأشار تقرير قناة "النهار" إلى أن "كولر هو من يرفض حتى الآن ضم اللاعب، بسبب عدم مشاركته باستمرار مع فريقه ولا يضعه كخيار أول له".
وأوضح: "محمد مغربي مدافع الفريق المعار، تم عرضه على المدرب السويسري، ولكن تم رفض عودته بالموسم المقبل".
واختتم: "كولر يضع إياد العسقلاني مدافع سوتشي كخيار أول له واللاعب لديه ترحيب شديد بالانضمام، ولكن حتى الآن لم يتم حسم الأمور مع ناديه".