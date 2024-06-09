خطوة جديدة من الأهلي المصري لضم الجزائري زين الدين بلعيد

يتجه النادي الأهلي المصري لاتخاذ خطوة جديدة تجاه التعاقد مع زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، بالموسم الجديد.

بلعيد يرتبط بعقد ممتد مع اتحاد العاصمة، حتى صيف 2026، إلا أن مفاوضات الأهلي وصلت لمراحل متقدمة.

وجاء الدولي الجزائري على رأس أفضل العناصر أصحاب الخبرات والذي يمكنه تعزيز قوى الأهلي الدفاعية، بعد ظهوره المميز في أكثر من مباراة هذا الموسم، لعل أبرزها مواجهة فريقه أمام الفريق الأحمر، في كأس السوبر الأفريقي.

ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن النادي الأهلي يتجه لتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد، لضمه في الميركاتو المقبل.