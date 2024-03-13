أعداء لا يتمنى برشلونة مواجهتهم في دوري أبطال أوروبا

فك برشلونة عقدة كبيرة قبل أشهر عندما تأهل إلى دور خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، وإثر فوزه على نابولي بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، وضع نفسه ضمن الثمانية الكبار في الدور المقبل من البطولة.

لكن المواجهة المقبلة لن تكون بسهولة مواجهة بطل إيطاليا المترنح، فالخيارات المتاحة هذه المرة تتضمن أسماء مرشحة فعلًا لتحقيق اللقب عن جدارة واستحقاق نظرًا لما قدموه مؤخرًا من مستويات.

تلك الأسماء من ضمنها بعض الفرق التي ستتمنى عناصر برشلونة تجنب مواجهتها بأي شكل من الأشكال، دعونا نستعرض أبرزهم في التقرير التالي: