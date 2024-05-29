ميسي والهلال مثالًا.. أمور "خارج السيطرة" تحكم نجاح صفقات الدوري السعودي

خرج مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، بتصريح صحفي خلال الساعات القليلة الماضية.

ذلك التصريح فيه الكثير من الحقيقة، لكن جزءًا لا بأس منه فيه بعض الجدل، وربما القليل للغاية من النقل الدقيق للأمور على أرض الواقع.

وقال إيمينالو في تصريحات لصحيفة "تليغراف"، إن السعودية لو أرادت ضم أي لاعب ستفعل ذلك، لكنه في الوقت نفسه أكد ضرورة أن تتجاوز المغريات الأموال فقط.

نعم، لقد صدق إيمينالو؛ فالأموال ليست كل شيء، ولم تنجح في السابق في إغراء ليونيل ميسي وحدها من أجل الانضمام للدوري السعودي.

لكن ما هي الأمور الأخرى التي قد توفرها المملكة لنجومٍ من طراز ميسي، حتى لا يكون انضمامهم أمرًا عسيرًا لاحقًا؟ وما الذي يأخذه هؤلاء النجوم في حسبانهم بجوار الأموال؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي: