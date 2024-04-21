رقم قياسي تاريخي مميز لباير ليفركوزن
حقق باير ليفركوزن رقمًا تاريخيًا، اليوم الأحد، بعد تعادله المتأخر مع بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.
ووفقًا لشبكة "بي إن سبورت"، فإن باير ليفركوزن أصبح أول فريق من الدوريات الخمسة الكبرى يتجنب الخسارة في 45 مباراة متتالية في جميع المسابقات.
في حين لعب باير ليفركوزن 10 مباريات في الدوري الأوروبي فاز في 8 منها، وتعادل مرتين.
وفي كأس ألمانيا لعب باير ليفركوزن 5 مباريات فاز فيها جميعًا.
ويمكن أن ينهي باير ليفركوزن الموسم بطلاً للثلاثية (الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، والدوري الأوروبي)، بعدما نال لقب البوندسليغا، وتأهل لنهائي كأس ألمانيا، ونصف نهائي الدوري الأوروبي.
وسيلعب باير ليفركوزن مع كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا، يوم 25 مايو، ومع روما في نصف نهائي الدوري الأوروبي، يومي 2 و9 مايو.
وتوج باير ليفركوزن بطلاً للدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، وسبق أن نال لقب الدوري الأوروبي، موسم 1987/1988، وكأس ألمانيا موسم 1992/1993.