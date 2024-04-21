رقم قياسي تاريخي مميز لباير ليفركوزن

حقق باير ليفركوزن رقمًا تاريخيًا، اليوم الأحد، بعد تعادله المتأخر مع بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

ووفقًا لشبكة "بي إن سبورت"، فإن باير ليفركوزن أصبح أول فريق من الدوريات الخمسة الكبرى يتجنب الخسارة في 45 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

في حين لعب باير ليفركوزن 10 مباريات في الدوري الأوروبي فاز في 8 منها، وتعادل مرتين.

وفي كأس ألمانيا لعب باير ليفركوزن 5 مباريات فاز فيها جميعًا.