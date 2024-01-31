سيطرة عربية.. أفضل لاعبي كأس آسيا 2023
دخلت بطولة كأس آسيا مراحلها الجدية بعد اقتراب نهاية دور الـ16 وبدء ظهور ملامح مواجهات دور الـ8 من البطولة المقامة في قطر، ويتنافس على لقبها أكبر فرق القارة.
وحتى الآن شهدت البطولة الكثير من المفاجآت على مستوى الأفراد، فقد خيب البعض الآمال، بينما قدّم غيرهم مستويات فوق عن المتوقع، وكانوا الأفضل في البطولة حتى الآن.
وفيما يلي أفضل لاعبي كأس آسيا 2023 حتى الآن:
أكرم عفيف
نجم المنتخب القطري الذي كان أحد أبرز عناصر الفريق التي ساهمت في الصعود إلى ربع النهائي قدّم مستويات طيبة للغاية، منذ المباراة الأولى أمام لبنان بتسجيله ثنائية، ثم عاد وسجل هدفًا أمام طاجيكستان، وأعلن الصعود المبكر للمنظم قبل أن يصنع في الفوز على الصين، ويصنع ويسجل ضد فلسطين.
ويسدد "عفيف" 2.8 كرة في كل مباراة، وهو ما يفسر أهدافه الكثيرة، ويقدم 2.5 تمريرة مفتاحية، ويكمل مستوياته المذهلة بـ2.8 كرة يستعيدها في المباراة الواحدة.
كانغ إن لي
لاعب منتخب كوريا الجنوبية وباريس سان جيرمان يقدم بطولة مميزة للغاية بعد ثنائيته في البحرين وهدفه وصناعته أمام ماليزيا، ودخل تلك القائمة بالرغم من مستواه المتواضع في التعادل مع الأردن.
وصنع كانغ صاحب القدم اليسرى المميزة 4 فرص خطيرة، بالإضافة إلى 9 تمريرات مفتاحية في البطولة حتى تلك اللحظة ويستعيد 2.7 كرة من المنافس في المباراة، ويملك معدل 4 مراوغات صحيحة في كل مواجهة، كما يفوز بـ6.7 كرة هوائية مشتركة و6.7 كرة أرضية مشتركة.
علي جاسم
نجم المنتخب العراقي بالرغم من مغادرة البطولة إلا أنه أحد أفضل الذين ظهروا في المسابقة حتى تلك اللحظة، حيث كان عنصرًا أساسًا في قتال أسود الرافدين حتى اللحظات الأخيرة في دور الـ16.
ووسط الملعب لم يسجل صاحب الـ20 عامًا لكنه قام بأدوار مذهلة في صناعة اللعب، بصناعته ثنائية أمام فيتنام وهدف التعادل أمام الأردن في ثمن النهائي.
وبصناعته 5 فرص محققة، و10 تمريرات مفتاحية، كان من المنطقي أن يقدم 3 صناعات في البطولة، بجانب دوره الدفاعي حيث استعاد 12 كرة من الخصوم، وفاز بـ 22 التحامًا أرضيًا و25 هوائيًا.
مصعب البطاط
لاعب آخر غادر البطولة هو مصعب البطاط الذي خسر مع منتخب فلسطين أمام قطر 1/2، وبالرغم من مشاركته في الخسارة الكبيرة 1/4 من إيران في الجولة الأولى إلا أنه قدم مستويات رائعة أمام الإمارات في الجولة الثانية، وصنع هدفين من 3 أمام هونغ كونغ.
وقدم البطاط 8 تمريرات خطيرة طوال البطولة تمت ترجمة كرتين فقط منها لأهداف، وقدم 9 تمريرات مفتاحية، ودفاعيًا استعاد 22 كرة من المنافس، وأبعد 7 كرات عن مناطق الخطورة.
هاري سوتار
قلب دفاع ليستر سيتي وأستراليا قدم نفسه على أنه واحد من أفضل نجوم البطولة حتى الآن، حيث شارك في الأربع مباريات وترك أثرًا في كل مواجهة منهم.
وهجوميًا قدم إضافة وسجل هدفًا، أما على المستوى الدفاعي فساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة في 3 مباريات، وفاز بـ24 كرة هوائية وأرضية مشتركة، واستعاد 19 كرة، كل ذلك ولم يرتبك سوى خطأ واحد فقط عليه.