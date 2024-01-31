سيطرة عربية.. أفضل لاعبي كأس آسيا 2023

دخلت بطولة كأس آسيا مراحلها الجدية بعد اقتراب نهاية دور الـ16 وبدء ظهور ملامح مواجهات دور الـ8 من البطولة المقامة في قطر، ويتنافس على لقبها أكبر فرق القارة.

وحتى الآن شهدت البطولة الكثير من المفاجآت على مستوى الأفراد، فقد خيب البعض الآمال، بينما قدّم غيرهم مستويات فوق عن المتوقع، وكانوا الأفضل في البطولة حتى الآن.

وفيما يلي أفضل لاعبي كأس آسيا 2023 حتى الآن:

أكرم عفيف

نجم المنتخب القطري الذي كان أحد أبرز عناصر الفريق التي ساهمت في الصعود إلى ربع النهائي قدّم مستويات طيبة للغاية، منذ المباراة الأولى أمام لبنان بتسجيله ثنائية، ثم عاد وسجل هدفًا أمام طاجيكستان، وأعلن الصعود المبكر للمنظم قبل أن يصنع في الفوز على الصين، ويصنع ويسجل ضد فلسطين.

ويسدد "عفيف" 2.8 كرة في كل مباراة، وهو ما يفسر أهدافه الكثيرة، ويقدم 2.5 تمريرة مفتاحية، ويكمل مستوياته المذهلة بـ2.8 كرة يستعيدها في المباراة الواحدة.