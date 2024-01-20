تطورات الحالة الصحية لمدرب السنغال بعد دخوله المستشفى

ذكرت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن مدرب السنغال أليو سيسيه دخل المستشفى في ياموسوكرو لأسباب غير معلنة بعد فوز فريقه 3-1 على الكاميرون ضمن المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية.

وتم إدخال سيسيه للمستشفى في وقت متأخر من، أمس الجمعة، بعد فوز السنغال في مباراتها الثانية بالبطولة المقامة في كوت ديفوار، وهي النتيجة التي ضمنت لها مكانا في الدور التالي.