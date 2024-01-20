تطورات الحالة الصحية لمدرب السنغال بعد دخوله المستشفى
ذكرت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن مدرب السنغال أليو سيسيه دخل المستشفى في ياموسوكرو لأسباب غير معلنة بعد فوز فريقه 3-1 على الكاميرون ضمن المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية.
وتم إدخال سيسيه للمستشفى في وقت متأخر من، أمس الجمعة، بعد فوز السنغال في مباراتها الثانية بالبطولة المقامة في كوت ديفوار، وهي النتيجة التي ضمنت لها مكانا في الدور التالي.
وقال الحاج ضيوف، أسطورة منتخب السنغال الأسبق، في تصريحات تلفزيونية: "أليو سيسيه كان يعاني من آلام في المعدة قبل المباراة ضد الكاميرون، والآن هو في حالة صحية أفضل وسيكون معنا قريبا".
ويتولى سيسيه، الذي أمضى الليلة الماضية في المستشفى بحسب قناة "كانال بلس" الفرنسية، تدريب منتخب بلاده منذ 2015 وقاده للفوز بكأس الأمم في نسختها الأخيرة قبل عامين.
كما تولى المدرب البالغ من العمر 47 عاما تدريب الفريق في آخر نسختين من كأس العالم.