لا مكان للحظ.. هذه هي أسباب ريمونتادا ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

من قال إن ريال مدريد يفوز بالحظ؟!

في مباراة الليلة تفوق ريال مدريد طولًا وعرضًا وقدم كل فنون الكرة إلا تسجيل الأهداف هو فقط من تأخر.

البعض يرى أن ريال مدريد حالفه الكثير من التوفيق في كرة الهدف الأول لخوسيلو الذي أعاد الملكي للقاء.

لكن في الواقع تسجيل الملكي في ذلك الوقت المتأخر إن كان يدل على شيء فهو لا يدل إلا على سوء التوفيق الذي وقف أمامهم طوال شوطين.

فقط سيكون عليكم أن تنظروا إلى إحصائية الأهداف المتوقعة التي كادت تصل إلى أربعة أهداف للملكي مقابل أقل من نصف هدف للبافاري.