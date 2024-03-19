تطورات إيجابية بشأن حالة أحمد رفعت

وأصيبت الجماهير بالرعب بعد سقوط رفعت في الدقيقة الـ88 في منتصف الملعب خلال مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري المصري، الأسبوع الماضي، دون تدخل من أي لاعب، لتتوقف المباراة قبل أن يغادر استاد الإسكندرية في سيارة إسعاف.

وكشف التشخيص المبدئي أن رفعت عانى من هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف جزئي للقلب.

وقال المستشفى في بيان نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "تم بحمد الله فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت، كما تم استرداد الوعي بشكل جزئي".

وأضافت: "ولكن حتى الآن لا يزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة الأمور الطبية".