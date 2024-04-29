اتحاد الكرة السعودي يدرس عرضا من الصين لاستضافة بطولة كأس السوبر
كشفت تقارير صحفية عن تلقي اتحاد الكرة السعودي عرضا من الصين لاستضافة بطولة كأس السوبر السعودي 2025، والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس المقبل.
وتم تنظيم النسخة الماضية في أبوظبي، وفاز بها فريق الهلال على حساب غريمه النصر.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الإثنين، فإن هناك منافسة إماراتية قطرية على حقوق تنظيم البطولة السعودية، لكن العرض الصيني يتفوق على الثنائي، كما أن المسؤولين في اتحاد الكرة السعودي يرون أن يتم التغيير إلى منطقة أخرى بعيدًا عن دول الخليج، لتصل نحو أطراف أوسع على مستوى العالم من أجل تسويق تطور كرة القدم السعودية ومشروعها الجديد.
ووفقا للتقرير، فإنه تم ترجيح عرض الصين بسبب وجود نجوم عالميين في الفرق السعودية يحظون بشعبية كبيرة لديهم، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، ونيمار، لاعب الهلال، وكريم بنزيما مهاجم الاتحاد، وفيرمينو قائد الأهلي.
وحجز الهلال والنصر مقعديهما في بطولة السوبر المقبلة، بسبب النقاط المحققة في دوري روشن، فيما تبقت بطاقتا بطل كأس الملك ووصيفه.
وحسم "العالمي" مقعده، بعد فوزه على مضيفه الخليج، بهدف دون رد، يوم السبت، ضمن الجولة الـ29 من الدوري.
ورفع الفوز رصيد الفريق، الذي يحتل وصافة جدول الترتيب، إلى 71 نقطة، وهو ما لا يُمكن للأهلي، ثالث الترتيب، الوصول إليه.
ويملك "الراقي" 52 نقطة، وتتبقى أمامه 6 مباريات، إن حقق فيها العلامة الكاملة، سيصل إلى 70 نقطة، وسيظل خلف النصر، حتى لو خسر الأخير جميع لقاءاته المتبقية وعددها 5.
ويجمع نصف نهائي كأس الملك بين الهلال والاتحاد من جهة، والنصر والخليج من جهة أخرى.
وسيحاول الخليج والاتحاد العبور إلى النهائي بحثًا عن اقتناص بطاقتي المشاركة في السوبر.
وفي حال خروجهما معًا وصعود النصر والهلال إلى النهائي، ستتحول البطاقتان إلى ثالث ورابع دوري روشن كما يقضي نظام السوبر.
أما لو صعد أحدهما فقط إلى نهائي الكأس، فسينتزع بطاقته في السوبر سواء بطلًا أو وصيفًا، وسينال ثالث الدوري البطاقة الأخرى.