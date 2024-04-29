اتحاد الكرة السعودي يدرس عرضا من الصين لاستضافة بطولة كأس السوبر

كشفت تقارير صحفية عن تلقي اتحاد الكرة السعودي عرضا من الصين لاستضافة بطولة كأس السوبر السعودي 2025، والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس المقبل.

وتم تنظيم النسخة الماضية في أبوظبي، وفاز بها فريق الهلال على حساب غريمه النصر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الإثنين، فإن هناك منافسة إماراتية قطرية على حقوق تنظيم البطولة السعودية، لكن العرض الصيني يتفوق على الثنائي، كما أن المسؤولين في اتحاد الكرة السعودي يرون أن يتم التغيير إلى منطقة أخرى بعيدًا عن دول الخليج، لتصل نحو أطراف أوسع على مستوى العالم من أجل تسويق تطور كرة القدم السعودية ومشروعها الجديد.

ووفقا للتقرير، فإنه تم ترجيح عرض الصين بسبب وجود نجوم عالميين في الفرق السعودية يحظون بشعبية كبيرة لديهم، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، ونيمار، لاعب الهلال، وكريم بنزيما مهاجم الاتحاد، وفيرمينو قائد الأهلي.