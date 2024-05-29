كلاسيكو الوصل والعين.. صدام بين بطلين

ورغم أن المواجهة لن تكون مؤثرة على حسابات التتويج، بعدما حسم الوصل اللقب بشكل رسمي، فإنها تظلُّ مواجهة بحسابات خاصة بين الفريقين.

ويبقى السبب وراء هذه الحسابات الخاصة أنها تجمع بين الوصل بطل دوري أدنوك والعين بطل آسيا الذي حقق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

وتسلط (إرم نيوز) الضوء في السطور القادمة على مواجهة العين والوصل في دوري أدنوك: