كلاسيكو الوصل والعين.. صدام بين بطلين
يستضيف ملعب (هزاع بن زايد) المواجهة المرتقبة التي تجمع بين العين وضيفه الوصل والمؤجلة من الجولة العشرين لدوري أدنوك للمحترفين.
ورغم أن المواجهة لن تكون مؤثرة على حسابات التتويج، بعدما حسم الوصل اللقب بشكل رسمي، فإنها تظلُّ مواجهة بحسابات خاصة بين الفريقين.
ويبقى السبب وراء هذه الحسابات الخاصة أنها تجمع بين الوصل بطل دوري أدنوك والعين بطل آسيا الذي حقق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.
وتسلط (إرم نيوز) الضوء في السطور القادمة على مواجهة العين والوصل في دوري أدنوك:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة بين الفريقين على ملعب (هزاع بن زايد) في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.
وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 بصوت المعلق محمد الشامسي ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.
ترتيب الفريقين
يحتل العين المركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك برصيد 42 نقطة من 22 مباراة، وسجل الفريق العيناوي 48 هدفًا واستقبل 27 هدفًا.
ويحتل الوصل الصدارة برصيد 61 نقطة من 24 مباراة، وسجل الفريق 64 هدفًا واستقبل 25 هدفًا.
وتقابل الفريقان في الجولة السابعة للدوري، وفاز الوصل بنتيجة 3-1 على حساب العين.
أسلحة العين
يتسلح العين بفرحة التتويج القاري بلقب دوري أبطال آسيا بعد التغلب على يوكوهاما الياباني بنتيجة 5-1 في لقاء الإياب بالدور النهائي بعد الخسارة ذهابًا في اليابان بنتيجة 1-2.
ويأمل العين بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيرنان كريسبو تحقيق فوز معنوي في بطولة الدوري على حساب الوصل.
ويراهن العين بلا شك على قدرات النجم المغربي سفيان رحيمي أحد نجوم الموسم الحالي وفرس الرهان في سباق دوري أبطال آسيا بجانب التوغولي لابا كودغو.
وقال شاكر عبد الفتاح مدرب العين السابق لـ"إرم نيوز" إن المواجهة لن تكون سهلة بالنسبة للعين لأنها تأتي بحسابات خاصة بين بطلي آسيا ودوري أدنوك.
وأضاف:" العين لديه العديد من الأمور الفنية المميزة، ولكن يبقى سفيان رحيمي أحد نجوم الموسم الحالي".
أوراق الوصل
يتطلع الوصل بقيادة مديره الفني ميلوش ميلوييفيتش لتحقيق الفوز على حساب العين في نهاية مشوار دوري أدنوك هذا الموسم.
وأكد ميلوييفيتش في تصريحات للصحفيين قبل المباراة، إن المباراة قوية بغض النظر عن حسابات المنافسة بعدما حسم الوصل اللقب، موضحًا أنها قمة تجمع بين بطلي آسيا والدوري الإماراتي.
ويعتمد الوصل على قدرات هدافه فابيو ليما ثاني هدافي دوري أدنوك الذي سجل 16 هدفًا وينافس على لقب هداف الدوري خلف السوري عمر خريبين.