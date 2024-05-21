موقف رائع من الهلال إزاء طفلين أُجبرا على خلع قميص الفريق أمام النصر (فيديو)
اتخذت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، قرارًا رائعًا تجاه الطفلين "سلطان وسعود" اللذين تم إجبارهما على خلع قميص الفريق في مباراة الديربي الأخيرة أمام النصر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفلين وهما يرتديان ملابسهما الداخلية على المدرجات بعدما خلعا قميص الهلال الذي كانا يرتديانه، حيث بدا أنهما جلسا في منطقة مخصصة لمشجعي النصر، لذلك تم إجبارهما على نزع القميص، في تصرف لاقى استهجان العديد من المشجعين.
وقامت إدارة الهلال برد فعل فوري ورائع تجاه الطفلين، حيث نشر مسؤولو النادي فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وهم يستقبلون الطفلين في مقر النادي، وقد قاما بالتقاط صور مع اللاعبين.
وتم منح الطفلين قميصين للهلال موقّعين من لاعبي "الزعيم"، وقال أحد الطفلين إن هذا اليوم هو من أفضل أيام حياته، وإن فرحته كبيرة.
وحقق فريق الهلال تعادلاً مثيرًا مع غريمه التقليدي النصر، بهدف لكل منهما، في ديربي الرياض الذي أقيم بينهما في قمة مباريات الجولة الـ32 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.
وتُوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه، حيث يتصدر، حاليًا، ترتيب الدوري السعودي برصيد 90 نقطة جمعها من 32 مباراة، حيث فاز في 29، وتعادل في 3 مباريات، ولم يتلقَ أي هزيمة حتى الآن.
بينما يحل النصر في وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 78 نقطة جمعها من 32 مباراة، حيث حقق 25 انتصارًا، و3 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.
وحافظ الهلال على سجله خاليًا من الخسارة طوال 32 مباراة، حيث فاز في 29، وتعادل 3 مرات، كما يملك الزعيم سلسلة انتصارات قياسية في الدوري السعودي وصلت إلى 24 مباراة متتالية.