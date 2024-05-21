موقف رائع من الهلال إزاء طفلين أُجبرا على خلع قميص الفريق أمام النصر (فيديو)

اتخذت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، قرارًا رائعًا تجاه الطفلين "سلطان وسعود" اللذين تم إجبارهما على خلع قميص الفريق في مباراة الديربي الأخيرة أمام النصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفلين وهما يرتديان ملابسهما الداخلية على المدرجات بعدما خلعا قميص الهلال الذي كانا يرتديانه، حيث بدا أنهما جلسا في منطقة مخصصة لمشجعي النصر، لذلك تم إجبارهما على نزع القميص، في تصرف لاقى استهجان العديد من المشجعين.