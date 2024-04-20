هل خدع مبابي رئيس باريس سان جيرمان ليعود للتدريبات؟

كشفت صحيفة "فوت ميركاتو" عن تفاصيل حصرية بشأن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وسر عودته لتدريبات الفريق الأول الفترة الماضية، رغم القرار الذي اتخذه النادي بإبعاد النجم الفرنسي بعد رفضه تجديد تعاقده مع الفريق الأول.

وأبلغ مبابي ناديه باريس سان جرمان، في فبراير الماضي نيته الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع الـ"بي إس جي" في 30 يونيو المقبل.

كما أن كيليان قد استقر على رحيله بنهاية الموسم الحالي عن سان جيرمان، وأكد ذلك عقب الفوز على برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، إن "كيليان وعد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، خلال الموسم الماضي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان لكن اللاعب لم يفِ بوعده".

وأوضح التقرير: "كشفت مصادرنا الخاصة أن كيليان مبابي، قد عقد اجتماعًا مع الخليفي، في 11 أغسطس الماضي، أي قبل يوم واحد من مباراة الفريق ضد لوريان، التي انتهت بالتعادل السلبي، وخلال هذا الاجتماع، تعهد اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، للخليفي بتمديد عقده مع النادي الباريسي".