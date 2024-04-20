هل خدع مبابي رئيس باريس سان جيرمان ليعود للتدريبات؟
كشفت صحيفة "فوت ميركاتو" عن تفاصيل حصرية بشأن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وسر عودته لتدريبات الفريق الأول الفترة الماضية، رغم القرار الذي اتخذه النادي بإبعاد النجم الفرنسي بعد رفضه تجديد تعاقده مع الفريق الأول.
وأبلغ مبابي ناديه باريس سان جرمان، في فبراير الماضي نيته الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.
وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع الـ"بي إس جي" في 30 يونيو المقبل.
كما أن كيليان قد استقر على رحيله بنهاية الموسم الحالي عن سان جيرمان، وأكد ذلك عقب الفوز على برشلونة بدوري أبطال أوروبا.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، إن "كيليان وعد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، خلال الموسم الماضي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان لكن اللاعب لم يفِ بوعده".
وأوضح التقرير: "كشفت مصادرنا الخاصة أن كيليان مبابي، قد عقد اجتماعًا مع الخليفي، في 11 أغسطس الماضي، أي قبل يوم واحد من مباراة الفريق ضد لوريان، التي انتهت بالتعادل السلبي، وخلال هذا الاجتماع، تعهد اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، للخليفي بتمديد عقده مع النادي الباريسي".
وتابع: "وبعد بضع ساعات من فوز باريس سان جيرمان بلقب كأس الأبطال على حساب تولوز (2-0)، أكد المهاجم الفرنسي علنًا، للمرة الأولى، وجود اتفاق بينه وبين النادي أنهى الخلاف الذي نشب بينه وبين الرئيس في الصيف الماضي، وكانت هذه التصريحات قد أثارت تفاؤلًا كبيرًا بين جماهير باريس سان جيرمان بإمكانية إقناع مبابي بتمديد عقده مع الفريق".
وأشار التقرير: "لكن سرعان ما تحول هذا التفاؤل إلى خيبة أمل كبيرة بعد أن كشفت مصادرنا، في 7 يناير الماضي، عن اتفاق مبدئي بين مبابي وريال مدريد للانتقال إلى صفوف النادي الملكي، وتشير هذه التطورات إلى أن مبابي قد غير رأيه في اللحظة الأخيرة، على الرغم من تعهداته السابقة للخليفي بتمديد عقده مع باريس سان جيرمان".
وتشير معلومات الصحيفة إلى أن مبابي، صاحب الـ77 مشاركة دولية مع منتخب فرنسا وسجل خلالها 46 هدفًا، قد اتخذ قراره النهائي بالانضمام إلى ريال مدريد.
وتعتبر هذه الصفقة بمثابة ضربة قوية لباريس سان جيرمان، الذي يسعى للحفاظ على أفضل لاعبيه، وبناء فريق قادر على المنافسة على الألقاب القارية.