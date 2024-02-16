بالأرقام.. سر معاناة برشلونة دفاعيا

معاناة دفاعية واضحة

تلقى فريق تشافي 20 هدفا في 38 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي، وهو أدنى رقم في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

ولكن في الموسم الحالي استقبلت الشباك الكتالونية 33 هدفًا في 24 مباراة بالدوري هذا الموسم واستقبلوا 23 هدفًا في جميع المسابقات منذ بداية عام 2024 - وهو أكبر عدد من أي فريق في الدوريات "الخمس الكبرى".

ولم يتلق برشلونة هذا العدد من الأهداف في هذه المرحلة من الموسم منذ موسم 2000-2001، عندما استقبل 34 هدفًا.

ثمانية فرق أخرى فقط من الدوري الإسباني استقبلت شباكها مثلهم، وكان قادش صاحب المركز الثامن عشر أحد تلك الفرق.

وقالت الصحيفة: "يتلقى برشلونة الكثير من الأهداف بنسبة 1.38 لكل مباراة مقارنة بـ 0.53 في الموسم الماضي".

وتابعت: "استقبل الفريق 10.8 تسديدة لكل مباراة مقارنة بـ 8.7 في الموسم الماضي".

واختتمت: "سمح دفاع برشلونة للخصوم بالحصول على الكرة في المناطق المتقدمة بـ59.8 تمريرة مقابل 52 الموسم الماضي".