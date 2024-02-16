بالأرقام.. سر معاناة برشلونة دفاعيا
يعود فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، إلى حد كبير، إلى صلابة دفاعه، ولكن في الموسم الحالي يعاني دفاع الفريق الكتالوني بشكل مقلق.
ونشرت صحيفة The Athletic إحصائية أبرزت فيها سوء حالة دفاع برشلونة والمفارقة الكبيرة بين الموسم الماضي والحالي.
وقالت الصحيفة إن أهم أسباب ظهور دفاع برشلونة بهذا الشكل السيئ، هو غياب سيرجيو بوسكيتس ورحيله إلى إنتر ميامي ثم إصابة جافي ثم غياب شتيغن.
ويتأخر برشلونة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر ويحتل المركز الثالث ويبدو من المؤكد أنه سيتخلى عن لقبه المحلي.
معاناة دفاعية واضحة
تلقى فريق تشافي 20 هدفا في 38 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي، وهو أدنى رقم في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.
ولكن في الموسم الحالي استقبلت الشباك الكتالونية 33 هدفًا في 24 مباراة بالدوري هذا الموسم واستقبلوا 23 هدفًا في جميع المسابقات منذ بداية عام 2024 - وهو أكبر عدد من أي فريق في الدوريات "الخمس الكبرى".
ولم يتلق برشلونة هذا العدد من الأهداف في هذه المرحلة من الموسم منذ موسم 2000-2001، عندما استقبل 34 هدفًا.
ثمانية فرق أخرى فقط من الدوري الإسباني استقبلت شباكها مثلهم، وكان قادش صاحب المركز الثامن عشر أحد تلك الفرق.
وقالت الصحيفة: "يتلقى برشلونة الكثير من الأهداف بنسبة 1.38 لكل مباراة مقارنة بـ 0.53 في الموسم الماضي".
وتابعت: "استقبل الفريق 10.8 تسديدة لكل مباراة مقارنة بـ 8.7 في الموسم الماضي".
واختتمت: "سمح دفاع برشلونة للخصوم بالحصول على الكرة في المناطق المتقدمة بـ59.8 تمريرة مقابل 52 الموسم الماضي".
يذكر أن سوء النتائج أدى إلى رحيل تشافي عن منصبه كمدير فني لنادي برشلونة، مع نهاية الموسم الجاري.
وأعلن تشافي رحيله في نهاية الموسم الجاري عقب الهزيمة من فياريال 5-3، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.
وكان برشلونة قد خسر لقبي كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من أتلتيك بلباو في ربع النهائي، وكأس السوبر الإسباني بعد أن خسر من ريال مدريد في النهائي بأربعة أهداف من دون مقابل.