برشلونة يقترب من صفقة ضخمة

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يقترب من استعادة لاعبه داني أولمو، لاعب أكاديمية الفريق الكتالوني السابق ولايبزيغ الألماني الحالي، لضمه في الميركاتو المقبل.

ويمتد عقد أولمو مع لايبزيغ حتى 2027، ولكن تقارير ذكرت إنه يتضمن 60 مليون يورو كشرط جزائي، يمكن تفعيله في الصيف المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن "داني أولمو يدرك أن هذا هو الوقت المناسب للعودة ويعطي الأولوية لبرشلونة على أي فريق آخر".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني هي العقبة الرئيسة أمام إتمام الصفقة.