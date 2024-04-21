برشلونة يقترب من صفقة ضخمة
كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يقترب من استعادة لاعبه داني أولمو، لاعب أكاديمية الفريق الكتالوني السابق ولايبزيغ الألماني الحالي، لضمه في الميركاتو المقبل.
ويمتد عقد أولمو مع لايبزيغ حتى 2027، ولكن تقارير ذكرت إنه يتضمن 60 مليون يورو كشرط جزائي، يمكن تفعيله في الصيف المقبل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن "داني أولمو يدرك أن هذا هو الوقت المناسب للعودة ويعطي الأولوية لبرشلونة على أي فريق آخر".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني هي العقبة الرئيسة أمام إتمام الصفقة.
وأضافت الصحيفة: "يتطلّع برشلونة إلى إتمام بعض العقود التي ستُساهم في زيادة إيراداته خلال موسم الانتقالات الصيفي، وفي حال تمكّن النادي من الالتزام بقاعدة 1/1 في عمليات التعاقد، وتحقيق اللعب المالي النظيف؛ ما يسمح له بتسجيل اللاعبين الجدد، فقد يُفكّر في التعاقد مع داني أولمو، أمّا في حال عدم تحقيق ذلك، فإنّ ضمّ لاعب خط وسط لايبزيغ سيكون أمرًا مستبعدًا".
بينما، أوضحت تقارير أخرى أن "أولمو يحظى باهتمام كبير من ناديي بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأن الفريق الكتالوني يواجه منافسة شرسة مع هذين الناديين بهدف التوقيع مع اللاعب الإسباني.
وكان أولمو، البالغ 25 عاما، عضوا في أكاديمية برشلونة، ولكنه رحل لفريق دينامو زغرب عندما كان شابا في عام 2024، بعدها انضم لفريق لايبزيغ في 2020 وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق الألماني.
وشارك أولمو هذا العام في 22 مباراة مع فريق لايبزيغ بجميع المسابقات، حيث أحرز 8 أهداف وقام بصناعة 5 أهداف طوال الموسم.