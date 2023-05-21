هل وقع آرسنال ضحية ألاعيب غوارديولا الذهنية في الدوري الإنجليزي؟

أوضح انهيار آرسنال في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز افتقاره للعقلية المناسبة وعمق التشكيلة اللازم للإطاحة بمانشستر سيتي من على عرش المسابقة، لكن العزاء الوحيد لمدرب الفريق ميكل أرتيتا أنه صنع فريقا قادرا على المنافسة.

وأنهت خسارة آرسنال 0/1 أمام نوتينغهام فورست، أمس السبت، سباق الدوري مبكرًا؛ إذ توج مانشستر سيتي بطلا قبل أن يخوض آخر ثلاث مباريات، ليحصد لقبا من أصل ثلاثية يسعى إلى تحقيقها هذا الموسم.

وتصدر آرسنال المسابقة طوال 250 يوما تقريبا، لكن مانشستر سيتي صاحب الخبرة ظل على مقربة منه، قبل أن ينتزع القمة ويحسم اللقب.

ورفض أرتيتا ولاعبوه الحديث عن افتقارهم للشجاعة في سباق اللقب، لكن جماهير الفريق تشعر بالأسى لما كان يمكن تحقيقه.