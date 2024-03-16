الريمونتادا أمام البي آس جي عديمة الفائدة.. إنريكي يصدم جماهير برشلونة

أكد الإسباني لويس إنريكي، مدرب باري سان جيرمان أن "الريمونتادا" التاريخية التي قاد بها فريقه السابق برشلونة لقلب الطاولة على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2016، كانت "عديمة الفائدة" بحسب وصفه.

وقبل يوم من مواجهة فريقه أمام مونبيلييه لحساب الجولة 26 من "الليغ" 1، سئل المدرب الإسباني ما إذا كانت الريمونتادا التي قاد بها فريق السابق برشلونة إلى الفوز على ناديه الحالي البي آس جي (6 ـ1) في دوري أبطال أوروبا 2016، قائلا إنها "كانت عديمة الفائدة" وفق وثفه.

وقال إنريكي: "لا ، لا أعتقد أنها أعظم حدث أو مباراة في مسيرتي، لقد كانت مباراة مميزة لكنها بلا فائدة، لم تكن هي المباراة التي لا تنسى في مسيرتي التدريبية، لأننا خسرنا في الدور الموالي أمام يوفنتوس ولم نفز بدوري أبطال أوروبا بعد ذلك."

ومنذ فوز برشلونة على باريس سان جيرمان في ملعبه "كامب نو" في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال (6 ـ1) والتأهل آنذاك بعد الخسارة ذهابا (4 ـ0) أصبحت تلك المباراة من أعظم المواجهات في تاريخ دوري الأبطال وأطلق عليها إسم أكبر ريمونتادا في تاريخ كرة القدم.

وتحدث إنريكي عن حظوظ فريقه في مباراة ربع النهائي للنسخة الحالية أمام برشلونة قائلا إن المواجهة ستكون صعبة لكن لاعبيه سيقدومون كل ما لديهم للفوز والعبور.

وقال: "لا أعرف طريقة عمل تشافي كمدرب، لكنه يعرف عملي، شخص مثل تشافي لديه هذا المستوى الجيد، لقد فاز بالبطولة، برشلونة أيضا ناد كبير، نحن أيضا نريد الفوز، لم نفز أبدًا بدوري أبطال أوروبا، لكن هذا سيكون هدفنا خلال الموسم الحالي.

وكشف المدرب الإسباني أنه سيواصل تدريب فريق العاصمة الفرنسية في الموسم المقبل، مضيفا: "أنا سعيد جدا هنا، أشعر بالراحة في التعامل مع الادارة والرئيس واللاعبين، نحنُ نعمل على مشروع طويل المدى، وأريد البقاء لإنجازه وتحقيق الألقاب".