الريمونتادا أمام البي آس جي عديمة الفائدة.. إنريكي يصدم جماهير برشلونة

Luis Enrique sur la Remontada :



« Si c’était le moment le plus marquant de ma carrière ? NON ! Ça n’a servi à rien. On n’a pas gagné la Ligue des Champions derrière. C’était un match spécial, mais pas le plus important de ma carrière de coach. » 🔵🔴❌



(🗣️ Conf. de presse) pic.twitter.com/Zq2LxeoTFW