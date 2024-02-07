ليفربول يبدأ مفاوضاته الأولى للتعاقد مع تشابي ألونسو

كشفت تقارير صحفية عن تحرك مسؤولي نادي ليفربول، من أجل حسم مسألة المدرب الجديد، والذي من المقرر أن يخلف الألماني يورغن كلوب، بعدما أعلن رحيله رسميا عن قيادة "الريدز"، مع نهاية الموسم الجاري.

وفي فيديو سابق مدته دقيقتان، نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول، أعلن كلوب بنفسه خبر الرحيل عن الفريق.

وقضى كلوب مع "الريدز" 9 مواسم، حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.

وقالت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن "ليفربول بدأ تحركاته الرسمية وحديثه مع تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، لبحث إمكانية رحيله عن فريقه الحالي وخلافته لكلوب في النادي الإنجليزي".