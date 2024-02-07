ليفربول يبدأ مفاوضاته الأولى للتعاقد مع تشابي ألونسو
كشفت تقارير صحفية عن تحرك مسؤولي نادي ليفربول، من أجل حسم مسألة المدرب الجديد، والذي من المقرر أن يخلف الألماني يورغن كلوب، بعدما أعلن رحيله رسميا عن قيادة "الريدز"، مع نهاية الموسم الجاري.
وفي فيديو سابق مدته دقيقتان، نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول، أعلن كلوب بنفسه خبر الرحيل عن الفريق.
وقضى كلوب مع "الريدز" 9 مواسم، حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.
وقالت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن "ليفربول بدأ تحركاته الرسمية وحديثه مع تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، لبحث إمكانية رحيله عن فريقه الحالي وخلافته لكلوب في النادي الإنجليزي".
وأشار التقرير إلى أنه بمجرد إعلان كلوب قرار رحيله، سارع ليفربول إلى التوصل مع ألونسو؛ إذ تعتبره الإدارة المرشح الأبرز لخلافة المدرب الألماني.
وأوضحت أنه بالرغم من ذلك، فإن ألونسو يؤكد أنه سعيد في ليفركوزن، في الوقت الحالي، ويأمل أن يقود الفريق إلى تحقيق لقب الدوري الألماني هذا الموسم.
ألونسو يقدم موسما مميزا ورائعا مع ليفركوزن؛ الذي يعتبر الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الذي لم يتلق أي خسارة بواقع 30 مباراة في جميع المسابقات.
ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني، ولا يزال يشارك في كأس ألمانيا، وكذلك في الدوري الأوروبي.
ولم يسبق لليفركوزن الفوز بلقب البوندسليغا، فيما توج بالكأس مرة واحدة في 1993، بينما فاز بلقبه الوحيد في كأس الاتحاد الأوروبي عام 1988.