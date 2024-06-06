سابالينكا وريباكينا تودعان بطولة رولان غاروس وأندريفا تحدث المفاجأة

خرجت المصنفة الثانية عالميا أرينا سبالينكا وإيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة والتي لم تكن في أفضل حالاتها من دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء.

وبعدما عانت من الإصابة طوال المباراة، خسرت سبالينكا 6-7 و6-4 و6-4 أمام الروسية الشابة ميرا أندريفا لتتعرض بطلة أستراليا المفتوحة لأول هزيمة بعد 11 فوز متتال في البطولات الأربع الكبرى.

وتحاملت سبالينكا (26 عاما) على نفسها وسط دعم كبير من المشجعين على ملعب فيليب شاترييه الرئيسي لكن أندريفا استغلت الوضع لتفجر أكبر المفاجآت وتحجز مقعدا في نصف النهائي بإحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة.

وأصبحت الروسية الواعدة أصغر لاعبة تبلغ هذا الدور في بطولة كبرى منذ مارتينا هينجيس التي تأهلت لقبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة عام 1997 وهي في سن 16.

وخطف أسلوب أندريفا الشجاع الأنظار في رولان غاروس وأثنت اللاعبة الروسية على مدربتها كونشيتا مارتينيز رغم أنها أقرت بصعوبة استرجاع كل تعليماتها.

وتلعب أندريفا في الدور المقبل أمام الإيطالية جاسمين باوليني التي أطاحت بريباكينا لاعبة قازاخستان بنتيجة 6-2 و4-6 و6-4.