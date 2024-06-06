سابالينكا وريباكينا تودعان بطولة رولان غاروس وأندريفا تحدث المفاجأة
خرجت المصنفة الثانية عالميا أرينا سبالينكا وإيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة والتي لم تكن في أفضل حالاتها من دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء.
وبعدما عانت من الإصابة طوال المباراة، خسرت سبالينكا 6-7 و6-4 و6-4 أمام الروسية الشابة ميرا أندريفا لتتعرض بطلة أستراليا المفتوحة لأول هزيمة بعد 11 فوز متتال في البطولات الأربع الكبرى.
وتحاملت سبالينكا (26 عاما) على نفسها وسط دعم كبير من المشجعين على ملعب فيليب شاترييه الرئيسي لكن أندريفا استغلت الوضع لتفجر أكبر المفاجآت وتحجز مقعدا في نصف النهائي بإحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة.
وأصبحت الروسية الواعدة أصغر لاعبة تبلغ هذا الدور في بطولة كبرى منذ مارتينا هينجيس التي تأهلت لقبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة عام 1997 وهي في سن 16.
وخطف أسلوب أندريفا الشجاع الأنظار في رولان غاروس وأثنت اللاعبة الروسية على مدربتها كونشيتا مارتينيز رغم أنها أقرت بصعوبة استرجاع كل تعليماتها.
وتلعب أندريفا في الدور المقبل أمام الإيطالية جاسمين باوليني التي أطاحت بريباكينا لاعبة قازاخستان بنتيجة 6-2 و4-6 و6-4.
وبدورها أحبطت الإيطالية جاسمين باوليني انتفاضة إيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة لتحقق فوزا مذهلا 6-2 و4-6 و6-4 اليوم الأربعاء وتتأهل إلى قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الأولى.
وضربت باوليني المصنفة 12 موعدا في قبل النهائي مع الفائزة من لاعبة روسيا البيضاء المصنفة الثانية أرينا سبالينكا والروسية ميرا أندريفا (17 عاما) في مباراتهما في دور الثمانية التي ستقام في وقت لاحق اليوم على ملعب فيليب شاترييه.
وقالت باوليني، التي أصبحت رابع لاعبة إيطالية بعد فرانشيسكا سكيافوني وسارة إيراني ومارتينا تريفيزان تتأهل لقبل نهائي رولان جاروس في عصر البطولات المفتوحة، "إنه شعور لا يمكن وصفه، كانت مباراة صعبة".
وفي أول مباراة لها في دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى، بدأت باوليني (28 عاما) المباراة بثقة بفوزها بأول شوطين وأجبرت منافستها على بذل جهد كبير للحفاظ على إرسالها قبل أن تكسر إرسالها مرة أخرى في طريقها للفوز بالمجموعة الأولى.
ومنحت ضربة خلفية رائعة باوليني كسر إرسال آخر في الشوط الثالث بالمجموعة الثانية لكن ريباكينا بطلة ويمبلدون 2022 ردت بضربة قوية أيضا وبالتدريج بدأت في التعامل بنجاح مع قوة ودقة ضربات اللاعبة الإيطالية.
وتبادلت ريباكينا، القازاخستانية المولودة في روسيا، كسر الإرسال مع باوليني مرة أخرى لكن اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما صمدت لتدرك التعادل 1-1 في المجموعات ثم تعافت بعد أن خسرت إرسالها في بداية المجموعة الفاصلة.
وتعادلت باوليني 4-4 في المجموعة الفاصلة واستعادت مستواها الذي ظهرت عليه في بداية المباراة واستغلت أخطاء ريباكينا لتحقق فوزا مثيرا وسط هتافات صاخبة في الملعب الرئيسي.
وأضافت باوليني "ألعب لأول مرة في هذا الملعب الجميل. إنه من دواعي سروري. إنه حقا امتياز وأفضلية كبيرة. سعيدة بتحقيق الفوز في أولى مبارياتي هنا، لأنه أحد أفضل ملاعب التنس على ما أعتقد".
ومع بلوغ يانيك سينر قبل النهائي أيضا، سيشارك لاعبون من إيطاليا في قبل نهائي فردي الرجال والسيدات في إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في عصر البطولات المفتوحة.