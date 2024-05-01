تعليق طريف من عصام الشوالي على مشجعة لريال مدريد (فيديو)
وجه معلق قنوات "بي إن سبورتس" عصام الشوالي تعليقا طريفا عند ظهور مشجعة لريال مدريد على الشاشة، وهي تحتفل بالهدف الرائع الذي سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور في شباك بايرن ميونخ.
وأحرز فينيسيوس أول أهداف الميرنغي بالدقيقة 24 من عمر القمة المقامة، مساء الثلاثاء، على ملعب "آليانز أرينا"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.
وعلى عكس سير المباراة تمامًا، استطاع فينيسيوس جونيور استغلال مرتدة وتمريرة من المتألق توني كروس ليحرز الهدف الأول للريال.
وعقب الهدف التقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة صور احتفالات الجماهير من المدرجات، ليعلق الشوالي بشكل طريف، قائلا: "أولى الحكايات أنت.. قصدي الكرة الأولى التي أوقفها لونين".
مواجهة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد هي المباراة الأكثر لعبًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا (26 مباراة)، 24 مباراة منها في مراحل خروج المغلوب من المسابقة، وهي أيضًا الأكثر بين الفريقين.
ويدخل الريال المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد اقترابه من تحقيق لقب الدوري الإسباني، في المقابل، خسر الفريق البافاري لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عامًا.
ويأمل ريال مدريد تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مباراة الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الإسباني يوم الأربعاء 8 مايو.
والتقى الفريقان 26 مرة من قبل، حسم بايرن ميونخ 12 مباراة لصالحه، مقابل 11 مواجهة للميرنغي، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وتعد تلك المباراة الثامنة التي تجمع الريال والبايرن في الدور نصف النهائي.