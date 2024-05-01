تعليق طريف من عصام الشوالي على مشجعة لريال مدريد (فيديو)

وجه معلق قنوات "بي إن سبورتس" عصام الشوالي تعليقا طريفا عند ظهور مشجعة لريال مدريد على الشاشة، وهي تحتفل بالهدف الرائع الذي سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور في شباك بايرن ميونخ.

وأحرز فينيسيوس أول أهداف الميرنغي بالدقيقة 24 من عمر القمة المقامة، مساء الثلاثاء، على ملعب "آليانز أرينا"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

وعلى عكس سير المباراة تمامًا، استطاع فينيسيوس جونيور استغلال مرتدة وتمريرة من المتألق توني كروس ليحرز الهدف الأول للريال.

وعقب الهدف التقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة صور احتفالات الجماهير من المدرجات، ليعلق الشوالي بشكل طريف، قائلا: "أولى الحكايات أنت.. قصدي الكرة الأولى التي أوقفها لونين".