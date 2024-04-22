ليس بيكيه.. سر متابعة شاكيرا كلاسيكو الأمس (صورة)

وروّجت اللوحات الإعلانية في سانتياغو برنابيو خلال الكلاسيكو لألبوم شاكيرا الجديد "Las mujeres ya no lloran"، الذي طرحته في مارس الماضي.

ووفقا لصحيفة "أس" فقد تكون هذه المرة الأولى التي تتابع فيها شاكيرا عن كثب مباراة مدريد وبرشلونة منذ انفصالها عن بيكيه.

وحقق ريال مدريد الفوز الرابع على التوالي على برشلونة، حيث فاز 4/0 في كأس ملك إسبانيا، و2/1 في الدوري الإسباني، و4/1 في نهائي كأس السوبر الإسباني، وأخيرا 3/2 في الدوري الإسباني.

وبات برشلونة على أعتاب الخروج بموسم صفري بعدما خرج من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكذلك من من دوري أبطال أوروبا.

وكانت خسارة برشلونة أمام ريال مدريد الأولى للنادي الكتالوني في الدوري الإسباني منذ خسارته 3/5 على ملعبه أمام فياريال في يناير الماضي.