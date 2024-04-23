"أنتوني جوشوا وتايسون فيوري".. نزال مرتقب يخطط له تركي آل الشيخ

كشفت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية، أن نجمي الملاكمة العالمية أنتوني جوشوا وتايسون فيوري سيكونان طرفي نزال مرتقب بشدة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك من بين النزالات الثلاثة الشهيرة التي يخطط لها رجل الأعمال السعودي ومنظم نزالات الملاكمة تركي آل الشيخ.

ويسعى "آل الشيخ" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة السعودية، إلى أن تستضيف الرياض عددًا من النزالات وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام، والذي يجمع أكبر وأشهر منافسي الملاكمة، ومن المقرر إقامته في العاصمة السعودية بداية من 1 يونيو المقبل.

وأفادت "ديلي مايل" أن نزال البريطانيين فيوري وجوشوا قد يحتضنه ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة لندن، ليستقطب الآلاف من المتفرجين، لكن تركي آل الشيخ الذي اشتهر بتنظيم أكبر النزالات في رياضة الفن النبيل يسعى أيضًا إلى أن يكون المكسيكي كانيلو ألفاريز حاضرًا في أحد نزالات موسم الرياض.

ويستعد فيوري حاليًا لنزاله على لقب الوزن الثقيل ضد أولكسندر أوسيك، الشهر المقبل، بينما فاز أنتوني جوشوا، في التاسع من مارس الماضي، على الكاميروني فرانسيس نغانو.

وقالت الصحيفة البريطانية إن تركي آل الشيخ، تحدث مع عشاق الملاكمة، ومشجعي فيوري وجوشوا، عبر لقاء مباشر في منصات التواصل، بعنوان "سؤال وجواب"، وأكد أنه سينظم 3 نزالات، خلال الأشهر القليلة المقبلة، امتدادًا لنجاحاته الأخيرة في الإشراف على مباريات كبري أكدت الدور الكبير الذي يلعبه منذ فترة في ساحة الملاكمة العالمية.

وقال تركي آل الشيخ، إجابة عن أسئلة عشاق الملاكمة العالمية إن النزالات الثلاثة جديرة بالاهتمام، لكن لقاء تايسون فيوري ضد أنتوني جوشوا سيكون أبرزها، فيما يحظى أيضًا نزال تيرينس كراوفورد ضد كانيلو ألفاريز باهتمام خاص، أما نزال دافيد بينافيديز ضد أرتور بيتيربيف فسيكون هو الآخر واحدًا من المواعيد المرتقبة بشدة.

وكشفت "ديلي مايل" عن مكانة رجل الأعمال السعودي ورئيس الهيئة العامة للرياضة، حيث من المرجح أن يتأكد تنظيم بعض تلك النزالات إن لم يتم تنظيمها كلها، لكن المفاجأة التي أوردتها الصحيفة البريطانية هي أن نزال جوشوا وفيوري قد يكون مزدوجًا، أي من خلال نزالين اثنين، أحدهما في الرياض، والآخر في استاد ويمبلي الشهير في لندن.