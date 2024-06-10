إندريك يحرج مبابي مبكرًا

موهوم من يظن أن تشكيلة ريال مدريد الأساسية الهجومية في الموسم المقبل محسومة لصالح الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

المنافسة في ريال مدريد لم تكن سهلة أبدًا على مدار سنوات، لكن في الموسم المقبل ستكون أشد وأصعب من أي وقت مضى.

صفقة مبابي

مع انضمام مبابي إلى ريال مدريد بدأ بعضهم في ترديد كلمات عن ضياع مستقبل البرازيلي إندريك فيليبي، الذي سينضم للملكي مستقبلًا.

صفقة مبابي صحيح منتظرة منذ سنوات وكلفت ريال مدريد الكثير، لكن هذا لا يعني أن النادي الملكي سيعمل فيما هو ليس فيه مصلحته.

لو ارتأى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، أن وجود مبابي داخل الملعب على حساب لاعب مثل إندريك سيتسبب في ضرر للملكي فماذا تعني الملايين التي تم إنفاقها؟ لا شيء على الإطلاق.