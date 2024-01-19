ماذا قال كوبو عن أيمن حسين؟ (فيديو إرم)
أشاد تاكيفوسا كوبو لاعب المنتخب الياباني بالمهاجم أيمن حسين الذي قاد منتخب العراق لدور الـ16 في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / 1 على منتخب اليابان، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
ويدين منتخب العراق، الفائز باللقب عام 2007، بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه أيمن حسين، الذي أحرز هدفي الفريق الملقب بـ(أسود الرافدين) بضربتي رأس رائعتين في الدقيقتين الخامسة والرابعة من المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.
وعقب المباراة أشاد تاكيفوسا كوبو لاعب منتخب اليابان بالمهاجم أيمن حسين.
وفي حواره مع "إرم نيوز" قال كوبو: "لقد كانت مباراة قوية جداً ولعبوا على الهجمات المرتدة".
وأضاف: "امتلكوا لاعبا طويل البنية رقم 18"، في إشارة إلى أيمن حسين، الذي أحرز هدفين.
واختتم: "استغل منتخب العراق المساحات وسجل هدفين".
وهذا هو الانتصار الأول للعراق في تاريخ لقاءاته بأمم آسيا مع اليابان في اللقاء الثالث الذي يُجرى بينهما في البطولة، بعدما سبق لمنتخب (الساموراي)، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة، التي توج بها أربع مرات، الفوز في مباراتيهما بالمسابقة في نسختي 2000 و2015.
وارتفع رصيد منتخب العراق، الذي تغلب 3 / 1 على إندونيسيا في الجولة الأولى، إلى 6 نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب اليابان، الذي فاز 4 / 2 على فيتنام في مستهل لقاءاته بالمجموعة.