ماذا قال كوبو عن أيمن حسين؟ (فيديو إرم)

ويدين منتخب العراق، الفائز باللقب عام 2007، بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه أيمن حسين، الذي أحرز هدفي الفريق الملقب بـ(أسود الرافدين) بضربتي رأس رائعتين في الدقيقتين الخامسة والرابعة من المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.

وعقب المباراة أشاد تاكيفوسا كوبو لاعب منتخب اليابان بالمهاجم أيمن حسين.

وفي حواره مع "إرم نيوز" قال كوبو: "لقد كانت مباراة قوية جداً ولعبوا على الهجمات المرتدة".

وأضاف: "امتلكوا لاعبا طويل البنية رقم 18"، في إشارة إلى أيمن حسين، الذي أحرز هدفين.

واختتم: "استغل منتخب العراق المساحات وسجل هدفين".