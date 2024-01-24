ناميبيا وموريتانيا والرأس الأخضر.. منتخبات حطمت خرافة "القيمة السوقية"
في كرة القدم غالبًا ما يطلق بعض الجماهير الأحكام على مستوى عدد من الفرق من خلال القيمة السوقية للاعبي ذلك النادي أو المنتخب، لكن لأن رياضتنا المفضلة أكثر عمقًا من ذلك ففي بعض الأحيان لا تعبر القيمة السوقية بالضرورة عن خط سير مباراة أو نتيجة مواجهة بين فريق بقيمة سوقية كبيرة وأخرى أقل.
كرة القدم تحكمها أمور عديدة وظروف مختلفة قد تجعل القيمة السوقية لنجوم كل فريق هي العامل الأخير في إطلاق الأحكام، وذلك ما رأيناه بالفعل في كأس أمم أفريقيا هذا العام بكوت ديفوار.
وشهدنا الكثير من المفاجآت، آخرها كان إطاحة منتخب موريتانيا بجاره الجزائري من دور المجموعات بإنجاز تاريخي غير مسبوق بالنسبة لهم، إذ حققوا فوزهم الأول على الإطلاق في ثلاث مشاركات بكأس أفريقيا.
ونستعرض القيمة السوقية لمنتخب موريتانيا ومعه بقية مفاجآت البطولة من فرق حققت انتصارات أو نتائج عطلت منتخبات أخرى لديها نجوم من طراز مختلف:
موريتانيا
"المرابطون" لعبوا في كأس الأمم للمرة الثالثة في تاريخهم ولم يتم بناء الكثير من التوقعات عليهم بعد مشاركتهم في مرتين من قبل ومغادرة دور المجموعات، فالفريق إجمالي قيمته السوقية هي 12.5 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" كرابع أقل منتخبات البطولة، كما إن مجموعته تضم الجزائر التي تصل قيمة نجومها إلى 190 مليونًا.
المذهل في منتخب موريتانيا أن أكثر من نصف القيمة السوقية الإجمالية له موجودة في ثنائي الهجوم أبوبكاري كويتا، لاعب سانت ترويدنس البلجيكي، وأبو بكر كامارا مهاجم الجزيرة الإماراتي، بواقع 7.5 مليون يورو.
أنغولا
في المجموعة ذاتها، التي تذيلتها الجزائر، تصدرت أنغولا المشهد بسبع نقاط، وهم في المركز الـ20 بين فرق البطولة فيما يتعلق بالقيمة السوقية، بواقع 22 مليون يورو فقط.
أغلى نجوم منتخب أنغولا هو المهاجم فيتو لوفومبو، صاحب الـ21 عامًا، الذي يلعب في أودينيزي وتبلغ قيمته السوقية 6 ملايين يورو.
ناميبيا
تعد ناميبيا من مفاجآت كأس أفريقيا، حتى الآن، فرغم الخسارة برباعية من جنوب أفريقيا، فإن الفوز على تونس سُمع دويه في كافة أرجاء المعمورة.
ناميبيا هي أقل فرق البطولة قيمة تسويقية على الإطلاق بنحو 6 ملايين يورو، وأعلى نجومهم قيمة هو صاحب الـ30 عامًا بيتر شالوليلي، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.
الرأس الأخضر
لو سألت أي شخص عن المتأهل من المجموعة الثانية بوجود مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق سيقول لك فورًا مصر وغانا في المركزين الأول والثاني وستحسم المواجهة المباشرة بينهما صاحب الصدارة، لكن الرأس الأخضر رفضت أن يحدث ذلك.
هناك في كوت ديفوار حققوا الفوز على غانا، ثم على موزمبيق، وأحرجوا البطل التاريخي للقارة المنتخب المصري حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يدرك التقدم ويعادلون النتيجة من جديد.
الرأس الأخضر هو المنتخب رقم 16 في ترتيب القيمة السوقية بكأس أفريقيا، بواقع 27 مليون يورو وأعلى نجومهم قيمة هو لوغون كوستا، لاعب فريق تولوز الفرنسي، بنحو 5 ملايين يورو.
غينيا الإستوائية
نفس ما طبقناه على المجموعة الثانية سنطبقه هنا، الطبيعي والاعتيادي أن يكون الصعود في المركزين الأول والثاني من نصيب نيجيريا وكوت ديفوار، وبمعايير القيمة السوقية فغينيا بيساو لها فرص أفضل حتى من غينيا الاستوائية، لكن الأخيرة تصدرت المجموعة.
غينيا الاستوائية هي ثالث أقل الفرق قيمة تسويقية في البطولة بواقع 10 ملايين يورو فقط، وأعلاهم قيمة هو صاحب الـ24 عامًا ساؤول كوكو، قلب دفاع لاس بالماس.