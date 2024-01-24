ناميبيا وموريتانيا والرأس الأخضر.. منتخبات حطمت خرافة "القيمة السوقية"

في كرة القدم غالبًا ما يطلق بعض الجماهير الأحكام على مستوى عدد من الفرق من خلال القيمة السوقية للاعبي ذلك النادي أو المنتخب، لكن لأن رياضتنا المفضلة أكثر عمقًا من ذلك ففي بعض الأحيان لا تعبر القيمة السوقية بالضرورة عن خط سير مباراة أو نتيجة مواجهة بين فريق بقيمة سوقية كبيرة وأخرى أقل.

كرة القدم تحكمها أمور عديدة وظروف مختلفة قد تجعل القيمة السوقية لنجوم كل فريق هي العامل الأخير في إطلاق الأحكام، وذلك ما رأيناه بالفعل في كأس أمم أفريقيا هذا العام بكوت ديفوار.

وشهدنا الكثير من المفاجآت، آخرها كان إطاحة منتخب موريتانيا بجاره الجزائري من دور المجموعات بإنجاز تاريخي غير مسبوق بالنسبة لهم، إذ حققوا فوزهم الأول على الإطلاق في ثلاث مشاركات بكأس أفريقيا.

ونستعرض القيمة السوقية لمنتخب موريتانيا ومعه بقية مفاجآت البطولة من فرق حققت انتصارات أو نتائج عطلت منتخبات أخرى لديها نجوم من طراز مختلف: