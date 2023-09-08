إيقاف عبدالإله الإبراهيمي وزكريا الهبطي على خلفية أحداث مباراة الجيش والرجاء بالدوري المغربي
أوقفت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد المغربي لكرة القدم عبدالإله الإبراهيمي عضو مجلس إدارة الرجاء عامين على خلفية أحداث مباراة الجيش الملكي في الدوري.
وقالت اللجنة إنها أوقفت الإبراهيمي الناطق الرسمي ومسؤول التواصل في الرجاء عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عامين نافذتين مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم (9.85 ألف دولار) بسبب السب والشتم والبصق واقتحام أرض الملعب في مباراة الجيش.
وأظهرت لقطات فيديو انشرت في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي الإبراهيمي وهو يقتحم الملعب وركض نحو جناح الجيش الملكي زكريا الهبطي لاعب الرجاء السابق لتوجيه عبارات ثم بصق باتجاه اللاعب.
وأصدر الرجاء بيانًا استنكر فيه "رد الفعل غير المقبول وغير المسؤول للناطق الرسمي للنادي بالملعب".
وأوقفت لجنة الاخلاقيات الهبطي لخمس مباريات مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم بسبب السب والشتم ومحاولة الاعتداء.
واحتفل الهبطي بتسجيله هدف التعادل لحامل اللقب 2/2 بنزع قميصه وتقبيل شعار فريقه الجديد أمام جانب من جماهير الرجاء التي ألقت في اتجاهه بعض القارورات مع تبادل السباب.
ويملك كل من الجيش والرجاء أربع نقاط من جولتين بالمسابقة.