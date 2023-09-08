إيقاف عبدالإله الإبراهيمي وزكريا الهبطي على خلفية أحداث مباراة الجيش والرجاء بالدوري المغربي

واحتفل الهبطي بتسجيله هدف التعادل لحامل اللقب 2/2 بنزع قميصه وتقبيل شعار فريقه الجديد أمام جانب من جماهير الرجاء التي ألقت في اتجاهه بعض القارورات مع تبادل السباب.

ويملك كل من الجيش والرجاء أربع نقاط من جولتين بالمسابقة.