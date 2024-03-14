مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض فريق ليفربول مباراة "سهلة نسبيًا" أمام سبارتا براغ التشيكي، اليوم الخميس، في الدوري الأوروبي، بعد فوزه ذهاباً خارج ملعبه 5-1.

وفي السياق نفسه، يلعب سلافيا براغ ضد ميلان، ثم باير ليفركوزن أمام كاراباغ اغدام.

وفي دوري أدنوك، يحل النصر ضيفًا على الشارقة، وشباب الأهلي يستضيف البطائح.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: