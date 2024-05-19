دون أن يلمس الكرة.. إشارة تظهر عبقرية ميسي في هدف إنتر ميامي (فيديو)
صنع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحدث كعادته في فوز فريقه إنتر ميامي على نظيره دي سي يونايتد، بهدف دون رد، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما، فجر الأحد، بالجولة 15 ضمن منافسات المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.
وشهدت المباراة عودة، ميسي، الذي تغيب عن آخر مباريات إنتر ميامي أمام أورلاندو سيتي وانتهت بالتعادل السلبي.
وشارك بجانب ميسي في المباراة كل من لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا مع إنتر ميامي.
بينما سجل هدف إنتر ميامي والمباراة الوحيد اللاعب، ليوناردو كامبانا، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أي قبل صافرة النهاية بلحظات.
وكانت أبرز لقطة لميسي في المباراة، كانت توجيهه إلى زميله كامبانا بالتحرك خلف مدافعي دي سي يونايتد، لينفذ اللاعب على الفور ما طلبه ليونيل، لينفرد بالفعل بحارس الخصم، ويضع هدف الانتصار بالدقيقة 94.
بهذا الفوز رفع إنتر ميامي رصيده إلى النقطة 31 في صدارة المجموعة، بفارق نقطة واحدة على سينسيناتي صاحب المركز الثاني.
وتوقف رصيد دي سي يونايتد عند النقطة 17 في المركز التاسع.
وخسر إنتر ميامي مباراة واحدة بمشاركة ميسي منذ بداية الموسم الحالي.
وسيلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة ضد فانكوفير وايتككيبس، فجر الأحد المقبل والموافق 26 مايو.