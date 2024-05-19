دون أن يلمس الكرة.. إشارة تظهر عبقرية ميسي في هدف إنتر ميامي (فيديو)

صنع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحدث كعادته في فوز فريقه إنتر ميامي على نظيره دي سي يونايتد، بهدف دون رد، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما، فجر الأحد، بالجولة 15 ضمن منافسات المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.

وشهدت المباراة عودة، ميسي، الذي تغيب عن آخر مباريات إنتر ميامي أمام أورلاندو سيتي وانتهت بالتعادل السلبي.

وشارك بجانب ميسي في المباراة كل من لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا مع إنتر ميامي.

بينما سجل هدف إنتر ميامي والمباراة الوحيد اللاعب، ليوناردو كامبانا، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أي قبل صافرة النهاية بلحظات.