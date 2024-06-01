ليست الخسارة فقط.. سر انهيار رونالدو

موسم صفري جديد

اعتاد النجم البرتغالي الخروج ببطولات في كل موسم، حتى في أسوأ أحواله هو والفرق التي يلعب لها، غالبًا ما كان يحقق نجم النصر البطولات.

لذلك، فالخروج بموسم صفري في صفوف النصر ليس بالأمر السهل على نجم ريال مدريد السابق، وإن كان قد وقع في ذلك الموسم الماضي؛ فهو لم يتواجد طيلة الموسم بل جاء في يناير فقط.

قد يكون وقع الخروج هذا الموسم من دون بطولات قاسيًا على رونالدو، حتى وإن كان قد حقق بطولة غير رسمية في بداية الموسم.

اقتربت ثم ابتعدت

يقولون إن أسوأ شيء في العالم هو الأمل، ويقولون كذلك إن الأمل يمكنه أن يقتلك، هذا بالتحديد جزء لا بأس به مما حدث مع رونالدو.

عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الهلال بهدف نظيف، ولعب النصر بلاعب أقل، كانت الأمور لا بأس بها بالنسبة لرونالدو، لكن طرد لاعب من الهلال ثم التسجيل وتعديل النتيجة وطرد لاعب آخر، فذلك أعطى الكثير من الأمل لرونالدو ورفاقه.

الأمر لم يتوقف هنا، فحتى في ركلات الترجيح أهدر سعود عبد الحميد الركلة السادسة، وتسجيل النصر للركلة التالية سيعني تتويج الفريق باللقب، فيهدر النصر ركلتين ويفوز الهلال.

الأمل حقًا قاتل؛ فبعد أن اقتربت البطولة من رونالدو ورفاقه مرتين، ابتعدت عنهم وهي تراقب دموعهم، ثم أدارت ظهرها وارتمت في أحضان الهلال.