اتحاد كرة القدم في تونس يهدّد بإقصاء الأندية من المسابقات الإفريقية

هدد الاتحاد التونسي لكرة القدم الأندية التي عجزت عن تسوية ديونها لفائدة مدربيها ولاعبيها قبل موفى الموسم الجاري، بعدم المشاركة في المسابقات الأندية التي تنتظم تحت لواء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لموسم الكروي 2024 ـ 2025 المقرر أن تنطلق مبدئيا في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس أو الأسبوع الأول من سبتمبر من العام الحالي.

وترزح أغلب أندية الدرجة الأولى في تونس، منذ ما يزيد على 10 سنوات، تحت وطأة الديون بسبب ارتفاع أجور اللاعبين وتراجع الإيرادات والأرباح المالية نتيجة حظر دخول الجماهير أو تحديد قيود على ارتيادها للملاعب في ضوء توتر الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان نشره الخميس على صفحته على منصة "فيسبوك"، إن الأندية واللاعبين والمدربين والمحامين الذين صدرت لفائدتهم أحكام باتة ونهائية حتى غاية 31 مارس الماضي ضد الأندية التي انتموا إليها أو لهم مستحقات مالية متخلدة بذمتها لفائدتهم، عليهم أن يقدموا اعتراضاتهم قبل يوم الجمعة 14 يونيو أمام هيئة الدرجة الأولى المكلفة بمنح الأندية تأشيرة المشاركة في المسابقات المحلية والقارية ما لم تقم بتسوية ديونها.