استقبال استثنائي لإبراهيم دياز في المغرب
حظي نجم ريال مدريد إيراهيم دياز، الوافد الجديد على منتخب المغرب باستقبال استثنائي وحفاوة بالغة بعد وصوله الإثنين إلى مطار الرباط لالتحاق بصفوف منتخب أسود الأطلس، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه رسميا الدفاع عن ألوان منتخب المغرب بلده الأم.
وبعد أشهر من التكهنات حول المنتخب الذي سيحمل ألوانه دوليا، انضم دياز الذي يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية، لمعسكر أسود الأطلس بعد استدعائه من قبل المدرب وليد الركراكي استعدادا للمواجهتين الوديتين أمام أنغولا في 23 مارس ثم موريتانيا في 26 من الشهر ذاته.
وتجمع المئات من الجماهير المغربية في ساحة المطار ليهتفوا باسم اللاعب فيما كان عدد كبير من الإعلاميين ينتظرون الحديث معه قبل التحاقه بمعسكر أسود الأطلس، وأظهرت مقاطع فيديو وصور الحظوة الكبيرة التي لقيها إبراهيم دياز، فيما كتب اللاعب عبر حسابه في منصة "إكس": "أود أن أشكر الملك محمد السادس وشعب المغرب على دعمهم، سأقدم كل ما لدي على أرض الملعب من أجل منتخب بلادي".
والتحق دياز المولود في مدينة ملقة الإسبانية في العام 1999 بمنتخب المغرب الأول، بعد أن لعب مع منتخبات إسبانيا للشباب، كما ارتبط اسمه بالانضمام لمنتخب لاروخا لكنه اختار في النهاية اللعب لأسود الأطلس.