استقبال استثنائي لإبراهيم دياز في المغرب

حظي نجم ريال مدريد إيراهيم دياز، الوافد الجديد على منتخب المغرب باستقبال استثنائي وحفاوة بالغة بعد وصوله الإثنين إلى مطار الرباط لالتحاق بصفوف منتخب أسود الأطلس، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه رسميا الدفاع عن ألوان منتخب المغرب بلده الأم.

وبعد أشهر من التكهنات حول المنتخب الذي سيحمل ألوانه دوليا، انضم دياز الذي يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية، لمعسكر أسود الأطلس بعد استدعائه من قبل المدرب وليد الركراكي استعدادا للمواجهتين الوديتين أمام أنغولا في 23 مارس ثم موريتانيا في 26 من الشهر ذاته.