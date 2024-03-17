موقف ميسي من مباريات الأرجنتين المقبلة

كشفت تقارير صحفية عن موقف ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، من خوض المباريات المقبلة مع منتخب بلاده في ظل إصابته وغيابه عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأخيرة في الدوري الأمريكي.

وغاب النجم الأرجنتيني عن مباراة فريقه أمس ضد دي سي يونايتد بداعي الإصابة التي تعرض لها الخميس الماضي أمام ناشفيل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فإن ميسي قد لا يتواجد بنسبة كبيرة في المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراتين بالأجندة الدولية الودية أمام كل من السلفادور وكوستاريكا في 22 ثم 26 مارس الجاري على الترتيب.