موقف ميسي من مباريات الأرجنتين المقبلة
كشفت تقارير صحفية عن موقف ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، من خوض المباريات المقبلة مع منتخب بلاده في ظل إصابته وغيابه عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأخيرة في الدوري الأمريكي.
وغاب النجم الأرجنتيني عن مباراة فريقه أمس ضد دي سي يونايتد بداعي الإصابة التي تعرض لها الخميس الماضي أمام ناشفيل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فإن ميسي قد لا يتواجد بنسبة كبيرة في المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده.
ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراتين بالأجندة الدولية الودية أمام كل من السلفادور وكوستاريكا في 22 ثم 26 مارس الجاري على الترتيب.
وأوضحت الصحيفة، أن ميسي سيغيب لمعاناته من إصابة عضلية.
وأشارت إلى أن الأولوية لميسي الآن هي التعافي بنسبة 100%، وعدم الاستعجال في عودته للملاعب كي لا تتفاقم الإصابة.
وقالت الصحيفة إنه رغم أنه لا يوجد تأكيد رسمي من الاتحاد الأرجنتيني بشأن حالة ميسي، إلا أنه لن يتمكن من خوض مباراتي السلفادور وكوستاريكا، مضيفة أن اللاعب يريد التعافي لتجنب حدوث أي انتكاسات مستقبلية.
وستكون مباراتا الشهر الجاري بمثابة بروفة للمنتخب الأرجنتيني الذي يستعد للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.