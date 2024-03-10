ضربة قوية لمانشستر سيتي أمام ليفربول
تعرض مانشستر سيتي لضربة قوية أمام ليفربول في مواجهة الفريقين في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد اليوم الأحد.
واضطر الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس لمغادرة المباراة في الدقيقة 56 بسبب الإصابة، وشارك مكانه ستيفان أورتيغا.
وتسبب إيدرسون مورايس في ضربة جزاء لليفربول، ونال بطاقة صفراء، وتلقى هدفا، قبل أن يتعرض لإصابة ويغادر.
وتشير النتيجة إلى التعادل 1/1 حيث تقدم جون ستونز لمانشستر سيتي في الدقيقة 23 وتعادل أليكسيس ماك أليستر لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 50.
ويملك ليفربول 63 نقطة من 27 مباراة مقابل 62 نقطة من 27 مباراة أيضا لمانشستر سيتي.
وفوز أي فريق يعني ارتقاءه للصدارة علما بأن آرسنال يتصدر حاليا جدول الترتيب برصيد 64 نقطة.
والفريق الخاسر بين ليفربول ومانشستر سيتي سيتراجع إلى المركز الثالث.
أما التعادل فيعني تصدر ليفربول وآرسنال جدول الترتيب ويأتي خلفهما مانشستر سيتي.