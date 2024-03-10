ضربة قوية لمانشستر سيتي أمام ليفربول

تعرض مانشستر سيتي لضربة قوية أمام ليفربول في مواجهة الفريقين في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد اليوم الأحد.

واضطر الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس لمغادرة المباراة في الدقيقة 56 بسبب الإصابة، وشارك مكانه ستيفان أورتيغا.

وتسبب إيدرسون مورايس في ضربة جزاء لليفربول، ونال بطاقة صفراء، وتلقى هدفا، قبل أن يتعرض لإصابة ويغادر.