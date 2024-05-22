مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة كروس في ريال مدريد

واتخذ كروس قراره باعتزال اللعب بعد انتهاء الموسم الحالي، وفقًا لِما أكده ناديه، حيث قال ريال مدريد في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، إن توني كروس قرر إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد المشاركة مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 في صيف العام الحالي.

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد حدد أهدافه "المفاجأة" من أجل تعويض الألماني توني كروس في خط الوسط.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن ريال مدريد يراقب كلاً من جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ)، واللاعب رودريغو هيرنانديز كاسكانتي (رودري) لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل تعويض كروس.

وأكدت الصحيفة أنه، لأول مرة، يرتبط اسم رودري نجم مانشستر سيتي، بفريق ريال مدريد.

وأوضحت: " رودري يعتبر خيارًا صعبًا بالنسبة لريال مدريد، لأن عقده ينتهي مع مانشستر سيتي في صيف 2027".

وأضافت: "كما أن النادي الإنجليزي يعتبره لاعبًا غير قابل للمس إلى جانب إيرلينغ هالاند، وفيل فودين".