مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة كروس في ريال مدريد
ظهر مرشح جديد كـ"مفاجأة" لخلافة النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، بعد أن أعلن اعتزاله كرة القدم، عقب نهاية بطولة يورو 2024.
واتخذ كروس قراره باعتزال اللعب بعد انتهاء الموسم الحالي، وفقًا لِما أكده ناديه، حيث قال ريال مدريد في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، إن توني كروس قرر إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد المشاركة مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 في صيف العام الحالي.
ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد حدد أهدافه "المفاجأة" من أجل تعويض الألماني توني كروس في خط الوسط.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن ريال مدريد يراقب كلاً من جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ)، واللاعب رودريغو هيرنانديز كاسكانتي (رودري) لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل تعويض كروس.
وأكدت الصحيفة أنه، لأول مرة، يرتبط اسم رودري نجم مانشستر سيتي، بفريق ريال مدريد.
وأوضحت: " رودري يعتبر خيارًا صعبًا بالنسبة لريال مدريد، لأن عقده ينتهي مع مانشستر سيتي في صيف 2027".
وأضافت: "كما أن النادي الإنجليزي يعتبره لاعبًا غير قابل للمس إلى جانب إيرلينغ هالاند، وفيل فودين".
أما بالنسبة للاعب جوشوا كيميتش فقالت الصحيفة إنه منفتح على خوض تجربة جديدة، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2025، ولم يتفق على التجديد مع بايرن ميونخ حتى الآن.
وشددت الصحيفة على أن كيميتش سيكون طريقه سهلاً إلى قلعة البرنابيو، حيث سيعرضه بايرن للبيع إذا لم يوافق على التجديد في الصيف المقبل.