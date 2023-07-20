الأهلي يتعادل مع حرس الحدود في يوم الاحتفال بدرع الدوري المصري (فيديو)
احتفل النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، بتعادله مع حرس الحدود 1-1، في مباراة مؤجلة من الجولة 33 للبطولة، اليوم الأربعاء.
منح محمود عبد المنعم (كهربا) فريقه الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 71، بعد مجهود فردي من حسين الشحات في اختراق منطقة جزاء حرس الحدود، وسط ارتباك من المدافعين أدى في النهاية إلى وصول الكرة لكهربا، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.
ونجح حرس الحدود في إدراك التعادل مع الدقيقة 81 بهدف أحرزه البديل خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه، عندما أراد إبعاد كرة عرضية لكن عبد الفتاح أسكن الكرة الزاوية اليمنى لمرمى حارسه محمد الشناوي.
وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفا للأهلي أحرزه كهربا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
وتوج الأهلي باللقب محافظا على سجله الخالي من الهزائم بعد أن جمع الآن 82 نقطة بفارق 12 نقطة عن بيراميدز أقرب مطارديه وصاحب المركز الثاني محققا 25 فوزا وسبعة تعادلات بدون أي هزيمة حتى الآن.
وأحرز الأهلي 63 هدفا ومني مرماه بعشرة أهداف ليملك أقوى خط هجوم وخط دفاع في المسابقة.
وتسلم لاعبو الأهلي درع الدوري رقم 43 في تاريخ النادي، حيث شهدت المباراة حضورا كثيفا من جماهير الأهلي لاستاد القاهرة للاحتفال مع فريقها باستلام درع المسابقة لهذا الموسم.
وقام محمود الخطيب رئيس الأهلي بتطويق اعناق لاعبيه بالورود خلال الاحتفالية قبل أن يتسلم اللاعبون درع البطولة الذي عاد لخزائن الاهلي بعد غياب لموسمين متتاليين.
واستقبلت جماهير الأهلي أثناء احتفالها لاعبها الجديد إمام عاشور أحدث صفقات الأهلي الصيفية ولاعب الزمالك السابق والمنتقل من فريق ميتيلاند الدنمركي رسميا أمس الاربعاء.