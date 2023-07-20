الأهلي يتعادل مع حرس الحدود في يوم الاحتفال بدرع الدوري المصري (فيديو)

وتوج الأهلي باللقب محافظا على سجله الخالي من الهزائم بعد أن جمع الآن 82 نقطة بفارق 12 نقطة عن بيراميدز أقرب مطارديه وصاحب المركز الثاني محققا 25 فوزا وسبعة تعادلات بدون أي هزيمة حتى الآن.

وأحرز الأهلي 63 هدفا ومني مرماه بعشرة أهداف ليملك أقوى خط هجوم وخط دفاع في المسابقة.

وتسلم لاعبو الأهلي درع الدوري رقم 43 في تاريخ النادي، حيث شهدت المباراة حضورا كثيفا من جماهير الأهلي لاستاد القاهرة للاحتفال مع فريقها باستلام درع المسابقة لهذا الموسم.

وقام محمود الخطيب رئيس الأهلي بتطويق اعناق لاعبيه بالورود خلال الاحتفالية قبل أن يتسلم اللاعبون درع البطولة الذي عاد لخزائن الاهلي بعد غياب لموسمين متتاليين.

واستقبلت جماهير الأهلي أثناء احتفالها لاعبها الجديد إمام عاشور أحدث صفقات الأهلي الصيفية ولاعب الزمالك السابق والمنتقل من فريق ميتيلاند الدنمركي رسميا أمس الاربعاء.