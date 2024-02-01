طرح اسم جديد لـ"إنقاذ" منتخب مصر
طرح خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين مدير كرة جديد، لإنقاذ منتخب مصر بعد كارثة الخروج من ثمن نهائي كأس أفريقيا 2023.
وعانى منتخب مصر من خلال إداري كبير بخلاف الأداء الفني المخيب في البطولة.
وتسبب الجدل حول مغادرة محمد صلاح منتخب مصر للعلاج في ليفربول، وتفاوض حارس مرمى الفراعنة محمد أبوجبل مع النادي الأهلي في غضب كبير حول الأداء الإداري بمنتخب مصر.
وقدم اتحاد الكرة المصري اعتذارا بعد أداء الفراعنة ونتائجهم في البطولة.
وفقا لقناة "تن" طرح خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تعيين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، ليحل محل محمد غرابة مدير منتخب مصر.
وبحسب قناة "تن" إن اسم سيد عبدالحفيظ يلقى قبولا كبيرا في اتحاد الكرة خلال تلك الفترة.
وحسب التقارير فإن هناك تغييرات داخل منتخب مصر خلال الفترة القادمة؛ إذ سيتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي عقب اجتماع اتحاد الكرة المصري الأسبوع القادم.