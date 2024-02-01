طرح اسم جديد لـ"إنقاذ" منتخب مصر

وتسبب الجدل حول مغادرة محمد صلاح منتخب مصر للعلاج في ليفربول، وتفاوض حارس مرمى الفراعنة محمد أبوجبل مع النادي الأهلي في غضب كبير حول الأداء الإداري بمنتخب مصر.

وقدم اتحاد الكرة المصري اعتذارا بعد أداء الفراعنة ونتائجهم في البطولة.

وفقا لقناة "تن" طرح خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تعيين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، ليحل محل محمد غرابة مدير منتخب مصر.