زوجة كلوب تعانق محمد صلاح في يومها الأخير بأنفيلد (فيديو)

وأظهرت مقاطع فيديو لما بعد المباراة التي فاز فيها زملاء ألكسيس ماك أليستار (2 ـ 0) على ولفرهامبتون تقدمت زوجة يورغن كلوب من صلاح وعانقته في حركة لقيت تفاعلا لا محدودا على منصات التواصل.

وكانت علاقة صلاح وكلوب مميزة جدا ومثالا يحتذي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنها شهدت حادثة هزت استقرارها وذلك في مباراة ليفربول ووست هام في 27 أبريل الماضي عندما حصلت مشادة عنيفة بين الرجلين أثناء دخول النجم المصري بديلا وقبل لحظات من تسجيل وست هام هدف التعادل.

وبعد أسابيع من ذلك عادت العلاقة إلى طبيعتها بالتزامن مع قرب رحيل كلوب عن ملعب أنفيلد حيث صرح محمد صلاح أنه يحترم كثيرا كلوب المدرب والإنسان مضيفا أنه إذا ما كان سيستشير شخصا ما في لحظة حائرة فلن يتردد في الاتصال بكلوب.