فينيسيوس يتعرض لهتافات مؤسفة من جماهير أوساسونا

كشفت قناة "موفيستار" الإسبانية عن واقعة مؤسفة واجهها البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، خلال مباراة فريقه ضد أوساسونا، مساء اليوم السبت.

وحقق ريال مدريد الفوز على أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

رباعية ريال مدريد سجلها فينيسيوس جونيور هدفين، وهدفًا لكل من كارفاخال وإبراهيم دياز.

وسجل ثنائية أوساسونا كل من أنتي بوديمير وإيكر مونوز.

وأذاعت القناة فيديو يكشف عن توجيه جمهور أوساسونا إهانات للنجم البرازيلي، حيث هتفوا: "الموت لفينيسيوس".