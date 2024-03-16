فينيسيوس يتعرض لهتافات مؤسفة من جماهير أوساسونا
كشفت قناة "موفيستار" الإسبانية عن واقعة مؤسفة واجهها البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، خلال مباراة فريقه ضد أوساسونا، مساء اليوم السبت.
وحقق ريال مدريد الفوز على أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.
رباعية ريال مدريد سجلها فينيسيوس جونيور هدفين، وهدفًا لكل من كارفاخال وإبراهيم دياز.
وسجل ثنائية أوساسونا كل من أنتي بوديمير وإيكر مونوز.
وأذاعت القناة فيديو يكشف عن توجيه جمهور أوساسونا إهانات للنجم البرازيلي، حيث هتفوا: "الموت لفينيسيوس".
فيما أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن رابطة الدوري الإسباني ستتدخل بعد إثبات الواقعة، وسيتم تغريم نادي أوساسونا ماليا وربما يتم فرض قيود على حضور الجماهير في المباريات المقبلة.
ويتعرض فينيسيوس بشكل دائم لهتافات عنصرية من قبل جماهير الدوري الإسباني، وكان أبرزها أمام أتلتيكو مدريد.
وكتب فينيسيوس عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" معلقا على هتافات جماهير أتلتيكو مدريد: "أتمنى التفكير في معاقبة هؤلاء".
ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 72 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 10 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة.
بينما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 36 في المركز العاشر.