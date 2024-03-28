تطور مهم يقرب ألفونسو ديفيز من ريال مدريد

ونقل رومانو عن نضال هوسيه وكيل أعمال ديفيز قوله: "ليس من العدل تلقي إنذار نهائي من بايرن ميونخ، سنقرر كيفية المضي قدمًا في نهاية الموسم عندما يكون هناك المزيد من الوضوح".

وأضاف الوكيل: "من الظلم أن يتعرض ألفونسو الآن للهجوم، كنا على وشك التوصل إلى اتفاق قبل عام، ثم تم استبدال إدارة النادي بالكامل، لم نسمع أي شيء لمدة سبعة أشهر، رغم أنني حاولت خلال هذا الوقت الاتصال بالنادي بنفسي".

وتابع وكيل ديفيز: "الآن حصلنا على إنذار نهائي ومن المفترض أن نرد في غضون أسبوعين لأن النادي يتعرض لضغوط واستغرق وقتًا طويلًا لإعادة وضعه في الإدارة، هذا ليس عدلًا".

وأردف: "إنه عقد مهم جدًا في مسيرة ألفونسو ومن المفترض أن نتخذ القرار دون معرفة من سيكون المدرب الموسم المقبل أو كيف يبدو الفريق، ولهذا السبب نعتقد أنه من غير العدل الرد على الإنذار النهائي".

وانتقل ديفيز البالغ من العمر 23 عاما لبايرن ميونخ في 2019، وشارك مع النادي البافاري في 184 سجل فيها تسعة أهداف وصنع 28.