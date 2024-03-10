لحظات عاطفية.. كريم بنزيما يقابل مورينيو في السعودية (فيديو)

التقى المهاجم الفرنسي لنادي اتحاد جدة السعودي كريم بنزيما بمدربه السابق جوزيه مورينيو في السعودية وذلك على هامش حضورهما جائزة السعودية الكبرى لسباقات فورمولا 1، في نسختها الرابعة على حلبة كورنيش جدة.

ونشر نشطاء عبر منصة تويتر مقطع فيديو جرى تداوله بكثافة، وظهر فيه المهاجم الفرنسي، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري السعودي، وهو يلتقي بالمدرب البرتغالي قبل أن يحتضنه بحرارة ويتبادل الرجلان بعض العبارات الودية المؤثرة.

وكان جوزيه مورينيو أشرف على تدريب الريال بين عامي 2010 و2013، وكان كريم بنزيما آنذاك في أوائل مواسمه في الفريق الملكي.

ويشار إلى أن جوزيه مورينيو موجود في السعودية منذ الأسبوع الماضي حيث حضر الاستديو التحليلي لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، الذي أقيم في ملعب الأول بارك في الرياض وانتهى بتتويج فريق القلعة الحمراء باللقب بعد فوزه بثنائية نظيفة.

أما بنزيما فيستعد للعودة إلى أجواء المباريات بعد أن تغيب عن آخر 3 مواجهات لاتحاد جدة إذ يعود آخر ظهور له في التشكيلة إلى مباراة الوحدة في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي والتي حسمها وزملاؤه بنتيجة هدفين لواحد..