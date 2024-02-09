الهلال يهزم النصر ويتوج بطلا لكأس موسم الرياض (فيديو)
حقق نادي الهلال لقب كأس موسم الرياض 2024 بعد فوزه 2/0 اليوم الخميس على منافسه التقليدي النصر.
وحسم الهلال نتيجة المباراة في الشوط الأول بعدما سجل له سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدفا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16.
وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وحصد الهلال لقب البطولة بعدما حقق الفوز على إنتر ميامي (4/3)، والنصر (2/0).
في حين فاز النصر 6/0 على إنتر ميامي، وخسر من الهلال.
وجدد الهلال تفوقه على النصر بعدما فاز الزعيم 3/0 في ديسمبر الماضي في الجولة الـ16 من الدوري السعودي.
وسيلتقي الفريقان مجددا في مايو المقبل في الجولة الـ32 من الدوري السعودي للمحترفين.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع سباهان أصفهان في 15 فبراير في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، ثم يلعب مع الرائد ثم سباهان أصفهان في الإياب.
أما النصر فيلعب مع الفيحاء يوم 14 فبراير في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، ثم يلاقي الفتح في الدوري السعودي، على أن يواجه الفيحاء مجددا في الإياب.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 53 نقطة من 19 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط عن النصر الثاني.