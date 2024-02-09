الهلال يهزم النصر ويتوج بطلا لكأس موسم الرياض (فيديو)

حقق نادي الهلال لقب كأس موسم الرياض 2024 بعد فوزه 2/0 اليوم الخميس على منافسه التقليدي النصر.

وحسم الهلال نتيجة المباراة في الشوط الأول بعدما سجل له سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدفا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وحصد الهلال لقب البطولة بعدما حقق الفوز على إنتر ميامي (4/3)، والنصر (2/0).

في حين فاز النصر 6/0 على إنتر ميامي، وخسر من الهلال.