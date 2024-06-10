الإيطالي سينر يتربع على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس
اقتنص الإيطالي يانينك سينر، صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر، اليوم الاثنين، بعد وصوله لنصف نهائي بطولة "رولان غاروس"، والتي غادرها الصربي نوفاك ديوكوفيتتش، من ربع النهائي، ليتنازل عن الصدارة ويتراجع للترتيب الثالث، ليصبح بذلك سينر أول إيطالي يتصدر تصنيفات رابطة محترفي اللعبة.
وقبل أن تبدأ منافسات بطولة فرنسا المفتوحة، كان سينر في وضع جيد ليصبح المصنف الأول عالميًّا، إذ كان على ديوكوفيتش الوصول إلى نصف النهائي على الأقل للحفاظ على موقعه في الصدارة ومنع الإيطالي من تخطيه.
ومع ذلك، لم تصل المنافسة على التصنيف الأول إلى مراحلها الأخيرة، إذ تعرَّض ديوكوفيتش لإصابة خطيرة في الركبة خلال الدور الرابع، ما أجبره على الانسحاب من البطولة واتخاذ قرار الخضوع لعملية جراحية.
بينما صعد الإسباني كارلوس ألكاراز لوصافة التصنيف، بعد تتويجه بلقب البطولة الفرنسية الكبرى للمرة الأولى في مشواره، على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الرابع ووصيف البطل.
ولم تتغير المراكز من الخامس للثامن، حيث ظلَّ الروسي دانييل ميدفيديف خامسًا يليه مواطنه أندري روبليف، ثم النرويجي كاسبر رود، والبولندي هوبرت هوركاتش.
كما صعد الأسترالي أليكس دي مينور مركزين، ليحل تاسعًا، يليه البلغاري غريغور ديميتروف.
بينما خرج من القائمة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بهبوطه مركزين، ليحل في الترتيب الحادي عشر.
في حين صعد الفرنسي كورنتين موتيه 23 مركزًا دفعة واحدة ليحتل التصنيف الـ56 عالميًّا، بفضل تأهله لثمن نهائي البطولة المقامة على الملاعب الترابية.
شفيونتك تحافظ على الصدارة.. وأنس جابر تتراجع
من ناحية أخرى، حافظت البولندية إيغا شيونتك على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعد تتويجها بلقب بطولة "رولان غاروس" للمرة الرابعة في مشوارها والثالثة على التوالي.
كما صعدت الأمريكية كوكو غوف، للتصنيف الثاني عالمياً على حساب البيلاروسية آرينا سابالينكا، التي ودعت البطولة من ربع النهائي.
كما شهدت قائمة أفضل عشر لاعبات، صعود الإيطالية جاسمين باوليني، وصيفة البطلة، لأفضل مركز لها، باحتلالها للتصنيف السابع عالميًّا.
بيما تراجعت بطلة التنس التونسية أنس جابر إلى المركز العاشر عالميًّا، بعد مغادرتها بطولة رولان غاروس إثر هزيمتها في الدور الربع نهائي ضد الأمريكية كوكو غوف.