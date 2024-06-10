الإيطالي سينر يتربع على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

اقتنص الإيطالي يانينك سينر، صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر، اليوم الاثنين، بعد وصوله لنصف نهائي بطولة "رولان غاروس"، والتي غادرها الصربي نوفاك ديوكوفيتتش، من ربع النهائي، ليتنازل عن الصدارة ويتراجع للترتيب الثالث، ليصبح بذلك سينر أول إيطالي يتصدر تصنيفات رابطة محترفي اللعبة.

وقبل أن تبدأ منافسات بطولة فرنسا المفتوحة، كان سينر في وضع جيد ليصبح المصنف الأول عالميًّا، إذ كان على ديوكوفيتش الوصول إلى نصف النهائي على الأقل للحفاظ على موقعه في الصدارة ومنع الإيطالي من تخطيه.

ومع ذلك، لم تصل المنافسة على التصنيف الأول إلى مراحلها الأخيرة، إذ تعرَّض ديوكوفيتش لإصابة خطيرة في الركبة خلال الدور الرابع، ما أجبره على الانسحاب من البطولة واتخاذ قرار الخضوع لعملية جراحية.