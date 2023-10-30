غوارديولا: أنا متفاجئ من الفجوة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وقال بيب: "أعرف ما فعلناه، لا أعرف ما فعله مانشستر يونايتد لأنني لست هناك، لكنني لم أتوقع ذلك، بصراحة، عندما وصلت هنا مع جوزيه مورينيو وزلاتان إبراهيموفيتش في خط الهجوم لمانشستر يونايتد، مع أفضل اللاعبين مثل روميلو لوكاكو".

وأوضح: "نحن نرتكب أخطاء بالطبع، عندما نخسر أو لا يسير الوضع على ما يرام، فنحن لسنا هنا لإلقاء اللوم على شخص ما، لا بأس، سيكون علينا القيام بعمل أفضل".

وأتم: "هذه هي الطريقة التي فعلنا بها ذلك منذ اليوم الأول، في الموسم الأول لم نفز، ولم أشعر أن رئيسي يتذمر، لا على الإطلاق، لقد دعمني دون قيد أو شرط، أتذكر عندما خسرنا نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال الرئيس: "سنفوز باللقب، عاجلا أم آجلا، ماذا علينا أن نفعل بعد ذلك؟ هيا، دعنا نذهب".

وختم غوارديولا: "يعتمد النادي علي، واللاعبون يعرفون أنني أعتمد عليهم، عندما يحدث ذلك، لا نشعر بسعادة غامرة عندما نفوز ونخسر، فالأمر ليس دراماتيكيًّا، حسنًا، إنها مباراة كرة قدم، ما الذي يتعين علينا القيام به لنتحسن؟ لهذا السبب أعتقد أن تنظيم النادي مستقر للغاية".