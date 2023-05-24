رسميًا: إلغاء البطاقة الحمراء ضد فينيسيوس جونيور أمام فالنسيا

وبعد شكوى ريال مدريد قررت لجنة المسابقات رفع البطاقة الحمراء عن فينيسيوس، وإلغاء قرار الحكم بطرده.

وأصدرت لجنة المسبقات بالاتحاد الإسباني بيانًا قالت فيه: "كان هذا هو القرار المتفق عليه بعد اجتماع طويل أدى إلى قرار غير مسبوق، وهو إبطال قرار الحكيم بطر فينيسيوس".

وأضافت: "في الحقيقة أن الجزء المحدد من الوقائع قاد إلى اتخاذ قرار تعسفي، وذلك لأنه كان من المستحيل عليه تقييم ما حدث بشكل كافٍ، فبحسب ما جمعه الحكم دي بورغوس بينجوتكسيا، فقد تم طرد فينيسيوس لضربه أحد المنافس في وجهه بذراعه عندما كانت الكرة خارج اللعب، في مواجهة ضخمة للاعبين من كلا الفريقين، ولم يكن من الضروري معاملة اللاعب المنافس".

وهذا القرار يعني إمكانية مشاركة المهاجم البرازيلي خلال مباراة فريقه ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، غدًا الأربعاء.