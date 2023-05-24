رسميًا: إلغاء البطاقة الحمراء ضد فينيسيوس جونيور أمام فالنسيا
قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري الإسباني، إلغاء البطاقة الحمراء التي تم إشهارها في وجه فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا.
وهتف جمهور نادي فالنسيا، حيث أقيمت المباراة على ملعب فريقهم المستايا، بعبارة: "الموت الموت لفيني"، بعدما أشار إليهم بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، فضلًا عن تقليدهم لأصوات القردة، والهتاف ضده خارج الملعب قبل بدء المباراة.
وهتفت جماهير فالنسيا كثيرًا ضد فينيسيوس، ووصفته بالقرد، قبل تورطه في شجار مع لاعبي الفريق المنافس، ليُطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد ضربه أحد لاعبي فالنسيا في الدقيقة الـ98.
وبعد شكوى ريال مدريد قررت لجنة المسابقات رفع البطاقة الحمراء عن فينيسيوس، وإلغاء قرار الحكم بطرده.
وأصدرت لجنة المسبقات بالاتحاد الإسباني بيانًا قالت فيه: "كان هذا هو القرار المتفق عليه بعد اجتماع طويل أدى إلى قرار غير مسبوق، وهو إبطال قرار الحكيم بطر فينيسيوس".
وأضافت: "في الحقيقة أن الجزء المحدد من الوقائع قاد إلى اتخاذ قرار تعسفي، وذلك لأنه كان من المستحيل عليه تقييم ما حدث بشكل كافٍ، فبحسب ما جمعه الحكم دي بورغوس بينجوتكسيا، فقد تم طرد فينيسيوس لضربه أحد المنافس في وجهه بذراعه عندما كانت الكرة خارج اللعب، في مواجهة ضخمة للاعبين من كلا الفريقين، ولم يكن من الضروري معاملة اللاعب المنافس".
وهذا القرار يعني إمكانية مشاركة المهاجم البرازيلي خلال مباراة فريقه ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، غدًا الأربعاء.
إغلاق مدرج ماريو كمبس
وفي نفس السياق قررت اللجنة معاقبة نادي فالنسيا بإغلاق مدرج ماريو كمبس في ملعب مستايا والذي صدرت منه الشتائم العنصرية ضد فينيسيوس، وذلك لخمس مباريات.
كما تم تغريم فالنسيا بمبلغ 45 ألف يورو بسبب الهتافات العنصرية ضد مهاجم ريال مدريد.
ويمكن لفالنسيا الاستئناف خلال 10 أيام.