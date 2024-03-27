مدرب إسبانيا يوجه رسالة غاضبة للجماهير بعد سخريتهم من موراتا
قال لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد سماع بعض المشجعين يسخرون من ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال التعادل 3-3 مع البرازيل، أمس الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل ريال مدريد غريم أتلتيكو.
وقال دي لا فوينتي للصحفيين: "يؤلمني بشدة أن يطلقوا صيحات الاستهجان في بلدي على لاعب من المنتخب الوطني، القائد الذي يعد قدوة بالنسبة لنا. عندما أسمع تلك الصيحات، كإسباني، أشعر بالخجل.
"علينا أن ننحي الولاءات للنادي جانبًا، هذا هو المنتخب الإسباني، سواء كانت مباراة ودية أو رسمية".
وردًّا على سؤال بشأن تلك الواقعة، قال دوريفال جونيور مدرب البرازيل للصحفيين، إنه لم يشاهد شيئًا كهذا من قبل.
وأضاف: "لقد رأيت الكثير من الأشياء تحدث في كرة القدم لكن ليس شيئًا كهذا".
وقالت صحيفة "آس"، إن "الصافرات كانت بسبب أداء موراتا الضعيف، لكن أيضًا لأنه كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد لعدة مواسم لكنه انتقل لأكبر منافس له في العاصمة وهو أتلتيكو مدريد".
وأثناء استبدال موراتا بميكيل أويارزابال في الدقيقة الـ81، أطلق الجماهير صيحات الاستهجان مجددًا.