آخر تطورات سعي ليفربول للتعاقد مع تشابي ألونسو

وأعلن كلوب رحيله رسميا عن قيادة "الريدز"، مع نهاية الموسم الجاري، بعد أن قضى مع "الريدز" 9 مواسم، حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.

ألونسو يقدم موسما مميزا ورائعا مع ليفركوزن؛ الذي يعتبر الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الذي لم يتلق أي خسارة بواقع 30 مباراة في جميع المسابقات.

وقال فابريزيو رومانو على قناته على اليوتيوب: "ليفربول على علم جيد بوضع تشابي ألونسو ويعرف كل شيء عن وضع عقده مع ليفركوزن".

وأضاف: "إدارة ليفربول تعرف كيفية إيجاد طريقة لتعيينه مدربًا للفريق في الصيف المقبل".