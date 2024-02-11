آخر تطورات سعي ليفربول للتعاقد مع تشابي ألونسو
كشف الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني، هو المرشح الأول لتدريب ليفربول في الصيف المقبل، خلفًا لمواطنه يورغن كلوب.
وأعلن كلوب رحيله رسميا عن قيادة "الريدز"، مع نهاية الموسم الجاري، بعد أن قضى مع "الريدز" 9 مواسم، حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.
ألونسو يقدم موسما مميزا ورائعا مع ليفركوزن؛ الذي يعتبر الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الذي لم يتلق أي خسارة بواقع 30 مباراة في جميع المسابقات.
وقال فابريزيو رومانو على قناته على اليوتيوب: "ليفربول على علم جيد بوضع تشابي ألونسو ويعرف كل شيء عن وضع عقده مع ليفركوزن".
وأضاف: "إدارة ليفربول تعرف كيفية إيجاد طريقة لتعيينه مدربًا للفريق في الصيف المقبل".
ولعب ألونسو 210 مباريات مع ليفربول، وسجل 19 هدفًا، وفاز بـ4 ألقاب، بما في ذلك الفوز الشهير بدوري أبطال أوروبا عام 2005، إذ سجل في النهائي.
وبحسب صحيفة "ميرور"، يتشارك كلوب وألونسو في نهج استباقي في تدريبهما، حيث يفضل كلاهما كرة القدم الهجومية.
ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني، ولا يزال يشارك في كأس ألمانيا، وكذلك في الدوري الأوروبي.
ولم يسبق لليفركوزن الفوز بلقب البوندسليغا، فيما توج بالكأس مرة واحدة في 1993، بينما فاز بلقبه الوحيد في كأس الاتحاد الأوروبي عام 1988.