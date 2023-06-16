رافينيا: برشلونة يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

ومنذ ذلك الحين تعرض برشلونة لخيبات مدوية وتاريخية في دوري أبطال أوروبا أبرزها أمام روما موسم 2017/2018 وأمام ليفربول موسم 2018/2019، والخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي 2019/2020.

وأشاد رافينيا بمدربه تشافي وقال: "لدينا مدرب يعرف تماما طريقة لعب برشلونة، شخص يعرف النادي من الداخل، تشافي يعرف ما يمكن أن يفعله بهذه المجموعة".

وعن مستقبله مع برشلونة قال الجناح البرازيلي: "بالطبع سأستمر في برشلونة الموسم المقبل، لدي سنوات عديدة في عقدي وآمل أن أكمل تلك السنوات وغيرها الكثير".

وأكد: "أحب مدينة برشلونة، والبرازيليون سعداء جدا هنا".

وانضم رافينيا لبرشلونة الصيف الماضي قادما من ليدز يونايتد ويرتبط بعقد مع الفريق حتى 2027.

وأقر رافينيا بأنه عانى في أول 6 أشهر مع برشلونة وقال: "في بداية الموسم سجلت أهدافًا قليلة، وتمريرات قليلة ولم أشارك بشكل مباشر في الفريق، ولكن بعد ذلك بدأت في التكيف بشكل أفضل، وساعدني زملائي كثيرًا وتمكنا من الفوز بكأس السوبر والليغا بفارق نقاط كبير جدا".

وشارك رافينيا، البالغ من العمر 26 عاما، في 50 مباراة مع برشلونة في أول موسم، سجل فيها 10 أهداف وصنع 12.