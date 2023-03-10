بعد التحقيق مع كايل ووكر.. غوارديولا يطالب لاعبيه بالحذر في الأماكن العامة
طالب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاعبيه بتوخي الحذر في الأماكن العامة بعدما فتحت الشرطة تحقيقًا بشأن مزاعم فعل فاضح قام به المدافع كايل ووكر في حانة.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن شرطة شيشاير تنظر في أمر مقطع مصور "على صلة بفعل فاضح" بعدما قالت صحيفة (ذا صن) إن ووكر (32 عامًا) تعرى في إحدى حانات مانشستر، ولم تجرِ أي عمليات اعتقال.
ورفض غوارديولا التعليق على الأمر، اليوم الجمعة، قائلًا إنها "مسألة خاصة" سيحلها النادي داخليًا لكنه نصح لاعبيه بتوخي الحذر في الأماكن العامة.
وعبرت آني كيلنر زوجة كايل ووكر عن غضبها من زوجها الدولي الإنجليزي مدافع مانشستر سيتي، بسبب معاناتها معه إثر خيانته الأخيرة لها عندما ظهر بشكل فاضح في أحد الملاهي الليلية يوم السبت الماضي.
ووقع خلاف بين لاعب حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وزوجته المخلصة آني البالغة من العمر 30 عامًا منذ فترة قبل أن تكشف صحيفة "ذا صن" البريطانية أسباب الخلاف.
إذ وقفت "آني" إلى جانب اللاعب رغم فضائحه الجنسية، لكن يُقال الآن إنها تفكر في مستقبلها معه وذلك بعد ظهوره في مقاطع فيديو فاضحة أمام امرأتين في ملهى ليلي عقب فوز سيتي 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.
وبموجب قانون الجرائم الجنسية للعام 2003، يرتكب الشخص موقفًا غير لائق إذا كشف عمدًا عن أعضائه التناسلية وقصد أن يراه شخص ما ويسبب الذعر أو الضيق في مكان ما، لذلك ستحقق الشرطة في الفيديوهات المنتشرة.
وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة كريستال بالاس، غدًا السبت: "يعرفون ذلك بالفعل، عندما تفتح باب منزلك، يجب أن تعرف أن أي الكاميرات ستتبعك مهما فعلت، هذا جزء من المجتمع".
وأشار غوارديولا إلى أن الفريق سيذهب جوًا إلى لندن بدلًا من استقلال القطار بعدما استغرقت رحلتهم 6 ساعات للوصول إلى الفندق، الشهر الماضي، قبل الخسارة 1-صفر أمام توتنهام هوتسبير.
كما تسببت العواصف الثلجية في دمار على الطرق السريعة مما أدى إلى اختناقات مرورية لكن غوارديولا قال إنهم خططوا للسفر جوًا إلى لندن مسبقًا.
وقال غوارديولا: "لقد استغرقت الرحلة 6 ساعات للوصول من هنا للفندق، لكننا لم نخسر أمام توتنهام بسبب تلك الرحلة لعدة أسباب، منها الازدحام، وتأخر القطارات لعدة ساعات، واستغرقت رحلتنا ذلك اليوم 6 ساعات".
وأضاف: "نظم مدير الفريق الرحل كالمعتاد، لذا سنسافر بالطائرة... وآمل أن نصل بسلام ونذهب إلى الفندق".