بعد التحقيق مع كايل ووكر.. غوارديولا يطالب لاعبيه بالحذر في الأماكن العامة

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن شرطة شيشاير تنظر في أمر مقطع مصور "على صلة بفعل فاضح" بعدما قالت صحيفة (ذا صن) إن ووكر (32 عامًا) تعرى في إحدى حانات مانشستر، ولم تجرِ أي عمليات اعتقال.

ورفض غوارديولا التعليق على الأمر، اليوم الجمعة، قائلًا إنها "مسألة خاصة" سيحلها النادي داخليًا لكنه نصح لاعبيه بتوخي الحذر في الأماكن العامة.

وعبرت آني كيلنر زوجة كايل ووكر عن غضبها من زوجها الدولي الإنجليزي مدافع مانشستر سيتي، بسبب معاناتها معه إثر خيانته الأخيرة لها عندما ظهر بشكل فاضح في أحد الملاهي الليلية يوم السبت الماضي.

ووقع خلاف بين لاعب حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وزوجته المخلصة آني البالغة من العمر 30 عامًا منذ فترة قبل أن تكشف صحيفة "ذا صن" البريطانية أسباب الخلاف.

إذ وقفت "آني" إلى جانب اللاعب رغم فضائحه الجنسية، لكن يُقال الآن إنها تفكر في مستقبلها معه وذلك بعد ظهوره في مقاطع فيديو فاضحة أمام امرأتين في ملهى ليلي عقب فوز سيتي 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وبموجب قانون الجرائم الجنسية للعام 2003، يرتكب الشخص موقفًا غير لائق إذا كشف عمدًا عن أعضائه التناسلية وقصد أن يراه شخص ما ويسبب الذعر أو الضيق في مكان ما، لذلك ستحقق الشرطة في الفيديوهات المنتشرة.