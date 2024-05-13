المباراة التي سيطلب فيها الأهلي المصري حكامًا أجانب
كشفت تقارير إعلامية عن المباراة التي سيتجه النادي الأهلي المصري فيها لطلب حكام أجانب، خلال مسيرته في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وطالب النادي الأهلي بتعيين حكام أجانب لعدد من مبارياته بالدوري المصري، التي سيتم تحديدها لاحقاً، على أن يتحمل قيمتها وتكاليفها المالية.
وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، مساء الأحد، إنه أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تحدث فيه عما وصفه بأحداث تسببت في إصابة الثوابت التي تحكم علاقة الطرفين، في ظل عدم تطبيق اللوائح والالتزام بها.
وأضاف: "وجاء في الخطاب أن النادي سبق وأن قام بمخاطبة اتحاد الكرة عشرات المرات، على مدار السنوات الأربع الماضية، بهدف ضرورة تطوير منظومة التحكيم، والاهتمام بالحكام ومعايير اختيارهم للمباريات، حتى يتحقق العدل بين الأندية. ولكن لا تزال الأخطاء التحكيمية (حكام الساحة، وحكام الفيديو) تلقي بظلالها على نتائج العديد من المباريات".
ولم يكشف الأهلي في بيانه عن المباريات، التي طالب فيها بشكل رسمي الاستعانة بحكام أجانب.
ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يتمسك بحقه، حسب اللائحة في طلب حكام أجانب لبعض مباريات الدوري المصري.
وأوضح التقرير، أن "الأهلي يقصد من وراء طلبه حكاما أجانب، في مباريات بيراميدز بالمسابقة، منافسه على اللقب، بجانب عدد من المباريات الأخرى إذا أراد".
ويحتل الأهلي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 15 جولة، حيث خاض الفريق الأحمر 10 انتصارات و3 تعادلات مقابل تلقي هزيمتين.
وكان الأهلي قد انتزع فوزاً صعباً من بلدية المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري.
ويعتلي فريق بيراميدز، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 19 جولة لعبها، حيث حقق الفريق 13 انتصاراً و5 تعادلات وتعرض لهزيمة واحدة.
ويسعى الأهلي للانتصار في الجولات المؤجلة له بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، من أجل مطاردة بيراميدز على الصدارة والمنافسة بقوة على اللقب.
ويتأهب الفريق الأحمر حالياً لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، حيث يقام لقاء الذهاب في تونس يوم 18 مايو، وتتجدد المواجهة بينهما على استاد القاهرة الدولي في الـ25 من الشهر ذاته.