المباراة التي سيطلب فيها الأهلي المصري حكامًا أجانب

كشفت تقارير إعلامية عن المباراة التي سيتجه النادي الأهلي المصري فيها لطلب حكام أجانب، خلال مسيرته في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وطالب النادي الأهلي بتعيين حكام أجانب لعدد من مبارياته بالدوري المصري، التي سيتم تحديدها لاحقاً، على أن يتحمل قيمتها وتكاليفها المالية.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، مساء الأحد، إنه أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تحدث فيه عما وصفه بأحداث تسببت في إصابة الثوابت التي تحكم علاقة الطرفين، في ظل عدم تطبيق اللوائح والالتزام بها.

وأضاف: "وجاء في الخطاب أن النادي سبق وأن قام بمخاطبة اتحاد الكرة عشرات المرات، على مدار السنوات الأربع الماضية، بهدف ضرورة تطوير منظومة التحكيم، والاهتمام بالحكام ومعايير اختيارهم للمباريات، حتى يتحقق العدل بين الأندية. ولكن لا تزال الأخطاء التحكيمية (حكام الساحة، وحكام الفيديو) تلقي بظلالها على نتائج العديد من المباريات".

ولم يكشف الأهلي في بيانه عن المباريات، التي طالب فيها بشكل رسمي الاستعانة بحكام أجانب.