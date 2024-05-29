بينهم نجوم الصف الأول.. حملة دعم كبيرة لغزة (صور)

كشف عدد من نجوم الكرة العالميين من أبناء الصف الأول عن تضامنهم الكبير مع الشعب الفلسطيني جراء المعاناة التي يعيشها أبناء رفح، نتيجة الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عدة أشهر.

ونشر عدد من لاعبي الكرة العالميين صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضًا على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي وآخرها الغارة التي نفذها على رفح.

وجاء في مقدمة النجوم العالميين، كل من رياض محرز الجزائري، لاعب الأهلي السعودي، والسنغالي إدوارد ميندي ومواطنه نيكولاس جاكسون، لاعب تشيلسي الإنجليزي، وويليام ساليبا، مدافع آرسنال الإنجليزي، وكوناتي مدافع ليفربول وعثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، وجولز كوندي، وجواو كانسيلو، نجمي برشلونة.

وجاء أيضا في رسالة موحدة شاركها جميع الرياضيين عبر حسابتهم تقول "كل العيون على رفح".