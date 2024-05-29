بينهم نجوم الصف الأول.. حملة دعم كبيرة لغزة (صور)
كشف عدد من نجوم الكرة العالميين من أبناء الصف الأول عن تضامنهم الكبير مع الشعب الفلسطيني جراء المعاناة التي يعيشها أبناء رفح، نتيجة الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عدة أشهر.
ونشر عدد من لاعبي الكرة العالميين صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضًا على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي وآخرها الغارة التي نفذها على رفح.
وجاء في مقدمة النجوم العالميين، كل من رياض محرز الجزائري، لاعب الأهلي السعودي، والسنغالي إدوارد ميندي ومواطنه نيكولاس جاكسون، لاعب تشيلسي الإنجليزي، وويليام ساليبا، مدافع آرسنال الإنجليزي، وكوناتي مدافع ليفربول وعثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، وجولز كوندي، وجواو كانسيلو، نجمي برشلونة.
وجاء أيضا في رسالة موحدة شاركها جميع الرياضيين عبر حسابتهم تقول "كل العيون على رفح".
كما دعم ديفيد بيكهام، أسطورة ناديي مانشستر يونايتد وريال مدريد ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، القضية الفلسطينية.
ونشر بيكهام رسالة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، وعلق: "صور الأطفال والعائلات المحروقة الخارجة من الخيام التي تعرضت للقصف في رفح تصدمنا جميعًا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ 236 مخلفًا عشرات القتلى والمصابين ودمارًا واسعًا، في سلسلة غارات على مربعات سكنية ومناطق مأهولة بالسكان المدنيين.
وتجدّد القصف الذي شنّه الطيران الحربي الإسرائيلي على رفح الفلسطينية طيلة ساعات الليل خاصة في المنطقة الغربية.