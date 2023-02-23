بعد قرار عقوبته.. النصر يعلن إصابة تاليسكا وتأهيله في البرازيل
أعلن نادي النصر السعودي إصابة مهاجمه أندرسون تاليسكا، بعد ساعات من قرار لجنة الانضباط بمعاقبة اللاعب البرازيلي.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلنت فرض غرامة على أندرسون تاليسكا لاعب النصر بقيمة 60 ألف ريال (15.990.25 دولار أمريكي) بسبب الشكوى المقدمة من نادي الهلال ضد اللاعب البرازيلي.
وكشف نادي النصر، في بيان مساء اليوم الخميس، عن إصابة البرازيلي أندرسون تاليسكا في العضلة الخلفية.
وقال النصر في بيانه إن تاليسكا يحتاج للعلاج والراحة من 3-4 أسابيع.
ووفقًا للبيان، سيغادر أندرسون تاليسكا إلى البرازيل للتأهيل في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك.
يذكر أن تاليسكا كان حديث وسائل الإعلام السعودية اليوم الخميس، بعد قرار عقوبته من جانب لجنة الانضباط.
وسبب العقوبة هو ظهور المهاجم البرازيلي في إحدى حلقات "مسلسل النصر" بعنوان "الفوز أو الفوز" على تطبيق "شاهد" هاجم خلاله التحكيم بشدة بعد خسارة فريقه 1/2 أمام الهلال، في كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2021/2022 وألمح لوجود مجاملة لصالح الزعيم.
وقال تاليسكا: "الهلال دائما يكسب بسبب مساندة ودعم الحكام، وإذا لم يحصل ذلك سيخسر جميع البطولات والألقاب التي يشارك فيها".
ورد الهلال على تصريحات اللاعب بتصعيد شكوى رسمية ضده.
ويملك النصر 40 نقطة من 17 مباراة ويتصدر مع الاتحاد والشباب جدول ترتيب الدوري السعودي ولعب الاتحاد 17 مباراة مقابل 18 مباراة لعبها الشباب، وحصد الهلال 32 نقطة من 15 مباراة.