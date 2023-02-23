بعد قرار عقوبته.. النصر يعلن إصابة تاليسكا وتأهيله في البرازيل

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلنت فرض غرامة على أندرسون تاليسكا لاعب النصر بقيمة 60 ألف ريال (15.990.25 دولار أمريكي) بسبب الشكوى المقدمة من نادي الهلال ضد اللاعب البرازيلي.

وكشف نادي النصر، في بيان مساء اليوم الخميس، عن إصابة البرازيلي أندرسون تاليسكا في العضلة الخلفية.

وقال النصر في بيانه إن تاليسكا يحتاج للعلاج والراحة من 3-4 أسابيع.

ووفقًا للبيان، سيغادر أندرسون تاليسكا إلى البرازيل للتأهيل في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك.